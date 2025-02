Un tânăr de 24 de ani, înghițit de balenă, în timp ce era pe caiac. A fost ”eliberat” întreg - VIDEO

Întâmplare incredibilă în strâmtoarea Magellan din sudul statului Chile. Un tânăr caiacist ar fi fost înghiţit pentru scurt timp de o balenă cu cocoașă, apoi a fost eliberat teafăr și nevătămat. Totul s-ar fi întâmplat pe 8 februarie, iar momentul a fost filmat de tatăl tânărului, videoul devenind ulterior viral le Internet.

Adrian Simancas, în vârstă de 24 de ani, vâslea în largul localităţii Punta Arenas, Patagonia, atunci când balena cu cocoaşă a ieşit brusc din apă şi l-ar fi înghiţit pe el, dar şi caiacul său galben, relatează Agerpres, citând AFP. După câteva secunde, tânărul ar fi revenit la suprafaţă, în timp ce spatele balenei a ieşit din nou deasupra apei.



"Simt ceva între albastru şi alb trecând pe lângă faţa mea, într-o laterală şi deasupra. N-am înţeles ce se întâmplă şi m-am scufundat. Am crezut că (balena) m-a înghiţit", a declarat Adrian Simancas pentru postul chilian TVN.



Întâmplarea a fost filmată şi postată pe reţelele sociale de către tatăl său, Dell Simancas, care se afla în acel moment într-un alt caiac. În înregistrarea video se aude cum îi strigă fiului său: "Haide, haide, calm", după ce acesta a fost scuipat afară de balenă.



"Când m-am întors, n-am văzut nimic, nu l-am văzut pe Adrian. A fost singura dată când m-am speriat cu adevărat, pentru că nu l-am văzut vreo trei secunde. Şi dintr-o dată a ieşit", a declarat Dell Simancas pentru TVN.



Ulterior, tânărul caiacist a fost adus la mal de către tatăl său. După ce l-a analizat bine, acesta a constatat că fiul său nu era rănit, doar speriat.

A male kayaker was swallowed by a humpback whale off Chilean Patagonia before being released seconds later, unharmed.



