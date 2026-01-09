Furtuni devastatoare în Turcia: acoperișuri smulse de vânt, ziduri prăbușite și trei morți

Media turce au precizat, vineri, că au fost înregistrate pagube importante, transmite AFP.

Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din provincia Karaman (sud) şi o femeie de 60 de ani ce locuia lângă Aksaray (centru) au murit, după ce au fost loviţi de acoperişuri smulse de vânt.

La Bursa (nord-vestul Turciei), un tânăr sirian în vârstă de 24 de ani a murit joi după ce un zid s-a prăbuşit peste el, a relatat agenţia oficială de presă Anadolu.

Muncitori luați de valuri pe coasta Mării Egee

Trei muncitori ce lucrau pe un şantier aflat în apropierea litoralului, în staţiunea balneară Kusadasi (vest), pe coasta Mării Egee, au fost luaţi de valuri. Cadavrul unuia dintre muncitori, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit, în timp ce colegii săi au fost spitalizaţi, unul dintre ei fiind în stare critică.

În provincia vecină Denizli, un pensionar a murit după ce a căzut de pe acoperişul casei sale, potrivit media locale.

Vânturile puternice au măturat, joi, jumătatea vestică a Turciei

Joi, vânturile puternice au măturat jumătatea vestică a Turciei, provocând pagube importante şi în Istanbul (nord-vest), principalul oraş al Turciei, unde zeci de bărci ancorate au fost avariate, fără a exista, din fericire, victime.

Aproximativ o sută de acoperişuri au fost smulse, conforn autorităţilor locale, ce au înregistrat şi 45 de copaci căzuţi, scrie Agerpres.

