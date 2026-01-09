€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Campanie tip Georgescu în Polonia, încercări de destabilizare
Data actualizării: 12:26 09 Ian 2026 | Data publicării: 12:24 09 Ian 2026

Campanie tip Georgescu în Polonia, încercări de destabilizare
Autor: Dana Mihai

calin-georgescu-turnat_25492800 Foto: Agerpres / Calin Georgescu
 

Varșovia susține că o nouă campanie de dezinformare încearcă să exploateze sentimentul anti-UE.

Un val de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, apărute pe TikTok și care promovează ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană, reprezintă o campanie deliberată menită să testeze modul în care alegerile din 2027 pot fi influențate, a declarat pentru POLITICO secretarul de stat polonez pentru digitalizare.

Mesaje „Polexit”, promovate pe TikTok

Videoclipurile, în care tinere îmbrăcate în ținute patriotice transmit mesaje de extremă dreapta și cer ieșirea Poloniei din UE, au apărut la sfârșitul lunii decembrie și au câștigat rapid popularitate pe TikTok.

Secretarul de stat pentru afaceri digitale, Dariusz Standerski, a declarat într-un interviu că, în opinia sa, aceste videoclipuri sunt „teste pentru narațiunile dinaintea alegerilor” programate pentru 2027, când polonezii își vor alege un nou parlament. „Cred că unii actori din acest domeniu vor să verifice ce tip de conținut se răspândește mai ușor decât altul”, a spus el. Campaniile de dezinformare se concentrează, de obicei, pe câteva subiecte sensibile, despre care experții în securitate spun că sunt folosite pentru a diviza societățile și a amplifica tensiunile politice.

Citește și: Decizia luată de Polonia la granița cu Rusia și Belarus: Nu s-a mai întâmplat de la Războiul Rece

Guvernul nu a stabilit încă cine se află în spatele campaniei care promovează „Polexit”, a precizat Standerski, adăugând că acest aspect va face parte dintr-o investigație condusă de Comisia Europeană. Executivul UE, în urma unei scrisori trimise pe 29 decembrie de secretarul de stat polonez, a anunțat că va analiza respectarea de către TikTok a legislației europene privind moderarea conținutului, respectiv Digital Services Act.

Autorii campaniei „Polexit”, încă neidentificați

„Știm în interesul cui este (această campanie) să divizeze societatea poloneză”, a spus Standerski, făcând referire la „Extremul Orient”, dar a adăugat că este prea devreme pentru a spune cu certitudine cine se află în spatele acțiunii.

Un sondaj realizat în decembrie de United Surveys pentru site-ul Wirtualna Polska arată că sprijinul pentru ieșirea Poloniei din UE, deși rămâne relativ scăzut, s-a deplasat de la extrema dreaptă către zona de centru-dreapta.

TikTok a transmis anterior că este „în contact cu autoritățile poloneze și cu Comisia Europeană și a eliminat conținutul care încalcă regulile” platformei. Compania nu a răspuns unei noi solicitări de comentarii. Standerski a spus că platforma a fost „foarte cooperantă” și a eliminat rapid conținutul, dar că dorește ca Executivul european să stabilească modul în care aceste videoclipuri au ajuns inițial pe TikTok.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
campanie tip georgescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Previziunile lui Romeo Popescu pentru mai multe luni din 2026. Când vor ieși oamenii în stradă?
Publicat acum 24 minute
Ce anunț a făcut managementul lui Tom Jones și de ce îi vizează pe fani
Publicat acum 26 minute
Trump urmează să viziteze Ungaria: Viktor Orban publică o scrisoare primită din SUA / foto în articol
Publicat acum 27 minute
Ministrul Agriculturii solicită garanții suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur
Publicat acum 55 minute
Campanie tip Georgescu în Polonia, încercări de destabilizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 22 ore si 47 minute
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close