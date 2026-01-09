Campanie tip Georgescu în Polonia, încercări de destabilizare

Un val de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, apărute pe TikTok și care promovează ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană, reprezintă o campanie deliberată menită să testeze modul în care alegerile din 2027 pot fi influențate, a declarat pentru POLITICO secretarul de stat polonez pentru digitalizare.

Mesaje „Polexit”, promovate pe TikTok

Videoclipurile, în care tinere îmbrăcate în ținute patriotice transmit mesaje de extremă dreapta și cer ieșirea Poloniei din UE, au apărut la sfârșitul lunii decembrie și au câștigat rapid popularitate pe TikTok.

Secretarul de stat pentru afaceri digitale, Dariusz Standerski, a declarat într-un interviu că, în opinia sa, aceste videoclipuri sunt „teste pentru narațiunile dinaintea alegerilor” programate pentru 2027, când polonezii își vor alege un nou parlament. „Cred că unii actori din acest domeniu vor să verifice ce tip de conținut se răspândește mai ușor decât altul”, a spus el. Campaniile de dezinformare se concentrează, de obicei, pe câteva subiecte sensibile, despre care experții în securitate spun că sunt folosite pentru a diviza societățile și a amplifica tensiunile politice.

Guvernul nu a stabilit încă cine se află în spatele campaniei care promovează „Polexit”, a precizat Standerski, adăugând că acest aspect va face parte dintr-o investigație condusă de Comisia Europeană. Executivul UE, în urma unei scrisori trimise pe 29 decembrie de secretarul de stat polonez, a anunțat că va analiza respectarea de către TikTok a legislației europene privind moderarea conținutului, respectiv Digital Services Act.

Autorii campaniei „Polexit”, încă neidentificați

„Știm în interesul cui este (această campanie) să divizeze societatea poloneză”, a spus Standerski, făcând referire la „Extremul Orient”, dar a adăugat că este prea devreme pentru a spune cu certitudine cine se află în spatele acțiunii.

Un sondaj realizat în decembrie de United Surveys pentru site-ul Wirtualna Polska arată că sprijinul pentru ieșirea Poloniei din UE, deși rămâne relativ scăzut, s-a deplasat de la extrema dreaptă către zona de centru-dreapta.

TikTok a transmis anterior că este „în contact cu autoritățile poloneze și cu Comisia Europeană și a eliminat conținutul care încalcă regulile” platformei. Compania nu a răspuns unei noi solicitări de comentarii. Standerski a spus că platforma a fost „foarte cooperantă” și a eliminat rapid conținutul, dar că dorește ca Executivul european să stabilească modul în care aceste videoclipuri au ajuns inițial pe TikTok.