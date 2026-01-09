€ 5.0887
DCNews Stiri Franța a amânat summitul G7 ca să nu-l irite pe Trump de ziua lui. Lupte în cușcă pe peluza Casei Albe de ziua președintelui
Data actualizării: 20:45 09 Ian 2026 | Data publicării: 19:51 09 Ian 2026

Franța a amânat summitul G7 ca să nu-l irite pe Trump de ziua lui. Lupte în cușcă pe peluza Casei Albe de ziua președintelui
Autor: Tiberiu Vasile

Franța a amânat summitul G7 pentru a nu-l irita pe Trump de ziua sa. Washington va găzdui atunci lupte în cușcă pe peluza Casei Albe FOTO: Agerpres

Franța a decis să amâne summitul G7 din 2026 pentru a evita o suprapunere cu evenimentele pregătite la Casa Albă de Donald Trump cu ocazia zilei sale de naștere.

 

Franța a decis să mute în calendar summitul G7, programat inițial pentru iunie 2026, într-un context diplomatic delicat care îl are în centru pe Donald Trump și evenimentele pregătite la Casa Albă de ziua acestuia. Informația a fost publicată de Politico, care citează doi oficiali implicați direct în organizarea reuniunii liderilor celor mai influente state din lume.

Potrivit acestora, Parisul a preferat să evite orice suprapunere între summit și un eveniment sportiv anunțat anterior de administrația americană, programat chiar de ziua de naștere a președintelui SUA.

Inițial, autoritățile franceze anunțaseră că reuniunea liderilor G7 urma să aibă loc între 14 și 16 iunie 2026, la Évian-les-Bains, pe malul lacului Geneva.

Trump, ziua Drapelului și un eveniment UFC la Casa Albă

Data de 14 iunie nu este una oarecare în Statele Unite. Este Ziua Drapelului, dar și ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani. Cu câteva luni înainte, în octombrie 2025, președintele american anunțase public că administrația sa va organiza pe 14 iunie 2026 o "mare competiție UFC (Ultimate Fighting Championship)".

Evenimentul sportiv, descris de Trump ca un spectacol major, urmează să se desfășoare chiar pe peluza Casei Albe. Confirmarea privind pregătirile a venit ulterior și din partea conducerii UFC.

Dana White, directorul executiv al organizației, a declarat joi pentru CBS News că toate detaliile logistice pentru gala de arte marțiale mixte au fost deja puse la punct.

Lupte în cușcă la Casa Albă, 5.000 de spectatori așteptați

Potrivit lui White, până la 5.000 de persoane sunt așteptate să asiste la competiția de lupte în cușcă care va avea loc pe peluza sudică a Casei Albe, în cadrul evenimentului organizat de Trump cu ocazia aniversării sale.

În acest context, programul summitului G7 a fost ajustat. Reuniunea liderilor statelor membre urmează să se desfășoare acum în perioada 15–17 iunie 2026, la o zi după evenimentul de la Washington.

Summit G7 mutat, explicații rezervate la Paris

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a evitat să confirme explicit dacă modificarea datei este legată de gala UFC de la Casa Albă, eveniment cunoscut publicului larg drept "campionatul de lupte în cușcă".

Reprezentanții președinției franceze au transmis că noul calendar al summitului este "rezultatul consultărilor noastre cu partenerii G7", fără alte precizări suplimentare.

De asemenea, Ambasada Statelor Unite la Paris nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii trimise de Politico.

Informația a fost relatată inițial în presa franceză

Ipoteza potrivit căreia Franța ar fi ales să amâne summitul G7 pentru a evita suprapunerea cu evenimentele planificate de Donald Trump de ziua sa a apărut pentru prima dată în presa franceză. Publicația Le Messager a fost cea care a relatat în premieră despre această posibilitate, notează sursa citată de Politico.

CITEȘTE ȘI: Cum ar putea Trump să pună mâna pe Groenlanda. Varianta ca pe vremuri: Să-l însoare pe Barron cu Prințesa Isabella a Danemarcei
 

donald trump
emmanuel macron
sua
franta
g7
Comentarii

