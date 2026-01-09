€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Previziunile lui Romeo Popescu pentru mai multe luni din 2026. Când vor ieși oamenii în stradă?
Data publicării: 13:04 09 Ian 2026

EXCLUSIV Previziunile lui Romeo Popescu pentru mai multe luni din 2026. Când vor ieși oamenii în stradă?
Autor: Dana Mihai

numerologie Numerologie - Freepik
 

Romeo Popescu, numerolog, spune că anul 2026 va fi unul complicat pentru România, cu luni tensionate, decizii grele și schimbări care ar putea scoate oamenii în stradă.

Aprilie 2026, o lună cu nervi întinși

"Luna aprilie 2026 va fi mai dificilă. Această perioadă aduce suișuri și coborâșuri și este foarte oscilantă. Răbdarea va fi pusă la încercare. Mai avem și Paștele, iar în loc să ne pupăm, ne vom enerva.. Eu acolo văd mișcări sociale în zona asta, vor fi multe situații conflictuale la nivel social.

Mai 2026: Bani, planuri și multă tensiune

În mai 2026, dacă ai planul în România, ți-a ieșit! Este o lună foarte bună din punct de vedere financiar pentru cei care știu ce vor de la viață. Este și o lună plină de agresivitate, parcă n-o să avem răbdare, lumea o să fie nervoasă, dar se fac demersuri pentru luna iunie, mai exact să ieșim în stradă, dar nu la fel de violente ca în timpul Mineriadei.

Citește și: Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”

Iunie 2026, luna în care se iese în stradă

În iunie 2026 vor avea loc ieșiri în stradă, vor fi mișcări destul de puternice, se vor lua niște decizii. Este o lună foarte puternică pentru România.

Iulie 2026, schimbări și resetări

În iulie 2026 o să existe niște schimbări, transformări, o să se revină la anumite lucruri din trecut. O să se reformuleze lucruri din trecut la nivel social, aici o să fie transformări de lideri.

August 2026, lună de plecări și reveniri

În august 2026 este o lună cu trafic intens, unii vor pleca din țară, alții vor veni în țară. Vom vedea în luna august foarte mulți oameni că se mută în România înapoi. Vor fi și oameni care nu vor mai rezista în România și vor pleca, din cauza business-urilor sau că viața e mai bună în altă parte din punctul lor de vedere.

Septembrie 2026: Tensiuni după concedii

În septembrie 2026 este o lună destul de agitată, vine cu multă tensiune, cu foarte multă stare de spirit de nervozitate, pot fi mișcări sociale, nemulțumiri, contradicții, tensiuni la nivel social. Vin toți din concediu cu chef de scandal", a explicat Romeo Popescu, numerolog.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romeo popescu
numerolog
romania 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Previziunile lui Romeo Popescu pentru mai multe luni din 2026. Când vor ieși oamenii în stradă?
Publicat acum 25 minute
Ce anunț a făcut managementul lui Tom Jones și de ce îi vizează pe fani
Publicat acum 27 minute
Trump urmează să viziteze Ungaria: Viktor Orban publică o scrisoare primită din SUA / foto în articol
Publicat acum 28 minute
Ministrul Agriculturii solicită garanții suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur
Publicat acum 56 minute
Campanie tip Georgescu în Polonia, încercări de destabilizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 22 ore si 48 minute
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close