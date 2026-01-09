Previziunile lui Romeo Popescu pentru mai multe luni din 2026. Când vor ieși oamenii în stradă?

Aprilie 2026, o lună cu nervi întinși

"Luna aprilie 2026 va fi mai dificilă. Această perioadă aduce suișuri și coborâșuri și este foarte oscilantă. Răbdarea va fi pusă la încercare. Mai avem și Paștele, iar în loc să ne pupăm, ne vom enerva.. Eu acolo văd mișcări sociale în zona asta, vor fi multe situații conflictuale la nivel social.

Mai 2026: Bani, planuri și multă tensiune

În mai 2026, dacă ai planul în România, ți-a ieșit! Este o lună foarte bună din punct de vedere financiar pentru cei care știu ce vor de la viață. Este și o lună plină de agresivitate, parcă n-o să avem răbdare, lumea o să fie nervoasă, dar se fac demersuri pentru luna iunie, mai exact să ieșim în stradă, dar nu la fel de violente ca în timpul Mineriadei.

Iunie 2026, luna în care se iese în stradă

În iunie 2026 vor avea loc ieșiri în stradă, vor fi mișcări destul de puternice, se vor lua niște decizii. Este o lună foarte puternică pentru România.

Iulie 2026, schimbări și resetări

În iulie 2026 o să existe niște schimbări, transformări, o să se revină la anumite lucruri din trecut. O să se reformuleze lucruri din trecut la nivel social, aici o să fie transformări de lideri.

August 2026, lună de plecări și reveniri

În august 2026 este o lună cu trafic intens, unii vor pleca din țară, alții vor veni în țară. Vom vedea în luna august foarte mulți oameni că se mută în România înapoi. Vor fi și oameni care nu vor mai rezista în România și vor pleca, din cauza business-urilor sau că viața e mai bună în altă parte din punctul lor de vedere.

Septembrie 2026: Tensiuni după concedii

În septembrie 2026 este o lună destul de agitată, vine cu multă tensiune, cu foarte multă stare de spirit de nervozitate, pot fi mișcări sociale, nemulțumiri, contradicții, tensiuni la nivel social. Vin toți din concediu cu chef de scandal", a explicat Romeo Popescu, numerolog.