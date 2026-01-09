€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Deficitul României scade, dar problemele rămân. Adrian Negrescu: Marea provocare începe abia în 2026
Data actualizării: 17:43 09 Ian 2026 | Data publicării: 17:43 09 Ian 2026

Deficitul României scade, dar problemele rămân. Adrian Negrescu: Marea provocare începe abia în 2026
Autor: Doinița Manic

bani, lei romanesti Imagine cu bani, lei românești. Foto: Agerpres

Economistul Adrian Negrescu spune că deși deficitul României scade la 8,4% din PIB, problemele nu dispar, iar marea provocare începe abia în 2026.

 

Economistul Adrian Negrescu susține că deși execuția bugetară pe noiembrie și datele preliminare pe decembrie arată o scădere a deficitului României la 8,4% din PIB la finalul lui 2025, astfel văzându-se efectele măsurilor fiscale luate în ultimele luni, problemele încă nu dispar, iar marea provocare începe abia în 2026, an în care Guvernul și-a asumat în fața Bruxelles-ului o țintă de deficit de 6,4%.

Deși Guvernul pariază pe efectele creșterilor de taxe, sunt necesare mult mai multe măsuri pentru a atinge această țintă, inclusiv decizii ce vizează cheltuirea banilor publici, avertizează economistul.

Un semnal transmis piețelor financiare și Comisiei Europene

"Execuția bugetară pe noiembrie și datele preliminare pe decembrie vin să confirme faptul că România va reuși să respecte angajamentul de a reduce deficitul bugetar de la 9% la un nivel de 8,4% din PIB la finalul lui 2025. E un adevărat moment de respiro pentru Guvern, pentru finanțele publice, dar nu și o victorie definitivă.

În primul rând, această corecție extrem de importantă transmite piețelor financiare și Comisiei Europene un semnal vital: hemoragia cheltuielilor din România a fost, cel puțin temporar, stabilizată. Scăderea la 8,4% este rezultatul creșterii taxelor, a efectelor inflației dar și a măsurilor luate de Finanțe pentru a combate evaziunea fiscală. Iar acesta este un lucru foarte bun.

Da, nu putem vorbi încă de o reformă structurală profundă, încă așteptăm aceste decizii ce vizează în principal cheltuirea banilor publici – sperăm să vedem o corecție în legea bugetului pe 2026 - însă măsurile punctuale luate în ultimele luni încep să își arate efectele – poate cel mai bun exemplu îl reprezintă creșterea încasărilor și scăderea evaziunii pe TVA.

Adrian Negrescu: Marea provocare începe însă abia în 2026

Marea provocare începe însă abia în 2026, an în care Guvernul și-a asumat în fața Bruxelles-ului o țintă de deficit de 6,4%, ca parte a planului fiscal-structural pe șapte ani.

Guvernul pariază pe efectele creșterilor de taxe, care vor aduce la buget între 35-40 de miliarde de lei, pe atragerea a 15 miliarde de euro din fonduri UE și pe efectele digitalizării ANAF, care ar trebui să se încheie în acest an.

Majorarea fiscalității va fi, cu siguranță, motorul principal care ar trebui să aducă punctele procentuale necesare consolidării.

"Există riscul ca aceste creșteri de taxe să sufoce creșterea economică"

Există, bineînțeles, riscul ca aceste creșteri de taxe să sufoce creșterea economică, reducând baza de impozitare și anulând, paradoxal, câștigurile estimate. Dacă firmele își reduc activitatea sau intră în zona gri din cauza poverii fiscale, ținta de 6,4% va rămâne o simplă fantezie pe hârtie, forțând statul să se împrumute și mai scump. Însă aceste temeri, deși viabile din perspectivă economică, s-ar putea să rămână la capitolul speculații.

Și asta în condițiile în care economia se dovedește a fi mai rezilientă decât așteptările, multe dintre ele cu iz fatalist.
Este adevărat, consumul a scăzut, însă nu atât de mult cât să creeze o problemă majoră. Marea majoritate a companiilor de impact din economie și-a restructurat activitatea și și-a bugetat 2026 de pe niște premize mult mai realiste și predictibile, iar inițiativa privată continuă să genereze afaceri noi, lanțuri de business și locuri de muncă, în ciuda incertitudinilor.

"Reducerea evaziunii nu mai este doar un slogan, ci a devenit o necesitate existențială"

Dincolo de reziliența mediului de business, reducerea evaziunii nu mai este doar un slogan, ci a devenit o necesitate existențială.

Implementarea sistemelor digitale precum e-Factura, e-TVA și e-Transport a început să producă primele efecte, oferind Fiscului o radiografie în timp real a tranzacțiilor. Totuși, marea problemă nu este colectarea datelor, ci capacitatea de analiză și control a ANAF.

Deși volumul de informații a crescut exponențial, inspectorii fiscali încă luptă să transforme aceste terabytes de date în decizii de impunere și sume efectiv colectate. Digitalizarea a speriat o parte din evazioniști, ducând la o ușoară creștere a conformării voluntare, dar rețelele complexe de fraudă s-au adaptat rapid, iar „marea evaziune” rămâne încă greu de destructurat doar prin mijloace electronice.

Să sperăm că ANAF va interveni cu adevărat în zonele de evaziune în care, ani la rând, nimeni nu a avut ,,curajul’’ să intervină, din motive politice, din interese de grup. Cert este că, măcar din perspectiva reglementării, portițele evaziunii și a fentării fiscale s-au redus foarte mult.

Legislația insolvenței și a procedurilor fiscale a fost înăsprită pentru a bloca fenomenul firmelor „fantomă” sau al celor care intră în insolvență doar pentru a scăpa de datoriile la stat.

Noile reglementări impun condiții mult mai stricte pentru eșalonarea la plată și monitorizează agresiv firmele cu risc fiscal ridicat. Astfel, Finanțele încearcă să facă distincția între companiile viabile, care au nevoie de ajutor temporar, și cele care folosesc insolvența ca instrument de fraudare a bugetului, încercând să recupereze banii înainte ca activele să fie disipate.

Să nu uităm și de obligațiile ca orice firmă să aibă un cont bancar, cele care fac vânzări să aibă obligatoriu un POS, să permită plățile electronice – chestiuni ce țin de normalitate și care vor limita și mai mult ideea de evaziune. Iar aceste măsuri se vor simți, cu siguranță, în sens pozitiv în mediul de business", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
economie
buget
pib
crestere taxe si impozite
deficit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Un român, închis în Belgia, deși nu era vinovat. Eroarea care l-a băgat după gratii
Publicat acum 8 minute
Român acuzat de jafuri în serie cu un Porsche: 10 supermarketuri jefuite într-o zi. Ce metodă avea
Publicat acum 17 minute
Șamanii peruani, care au spus că Maduro va fi capturat, avertizează acum că Trump se va îmbolnăvi grav în 2026
Publicat acum 23 minute
Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Publicat acum 35 minute
Ministerul Sănătății, contract de peste 34 milioane de lei pentru digitalizarea instituției
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close