Minciună promovată despre Nicușor Dan. Motivul campaniei de denigrare a președintelui / Analiza lui Chirieac

După ce a fost acuzat că a mințit în privința aeronavelor elvețiene care au escortat avionul în care se afla, președintele Nicușor Dan a publicat pe Facebook înregistrarea convorbirii dintre pilotul aeronavei Spartan cu care a zburat la Paris și controlorul de trafic aerian din Zürich.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul și a explicat că acest scandal marchează începutul unei campanii de denigrare a președintelui Nicușor Dan, legată de distanțarea acestuia față de USR și necesitatea salvării imaginii premierului Ilie Bolojan, aflat la cele mai scăzute cote de încredere.

„Cred că este începutul unui proces. Va începe o campanie de denigrare a președintelui Dan fiindcă se pare că domnul Dan s-a lămurit în privința USR-ului. În plus, trebuie salvat adevăratul premier al USR-ului, domnul Ilie Bolojan, care în acest moment este la cele mai scăzute cote de încredere, după toate isprăvile pe care le-a săvârșit în ultima vreme și trebuie menținut în funcție.

Este evident că președintele Dan nu-l susține pe Ilie Bolojan pentru ceea ce a comis până acum, și atunci, mășina de propagandă se pune în mișcare. Deci mă aștept la noi atacuri”, a spus Bogdan Chirieac.

Războiul dintre USR și Nicușor Dan abia începe

Analistul politic a zis că se teme de faptul că războiul între USR și Nicușor Dan este abia la început, mai ales în contextul în care urmează cele mai importante numiri la șefiile serviciilor de informații și la parchete.

Bogdan Chirieac a explicat că președintele Nicușor Dan a obținut rezultate importante în acordul post-război din Ucraina și că se așteaptă la noi atacuri împotriva acestuia.

„Mai ales că s-a dovedit că Nicușor Dan, cel puțin în acordul privind post-război în Ucraina, a reușit o chestiune extraordinară pentru România. Deci România iese câștigată din toate punctele de vedere din ceea ce a negociat Nicușor Dan. Probabil că lucrul ăsta nu e pe placul reziștilor.

Trebuie să ne așteptăm ca președintele să fie atacat orbește, așa cum s-a întâmplat în această situație. După dovada prezentată - convorbirea telefonică între turnul de control Zürich și comandantul aeronavei Spartan - ne-am lămurit că a fost o minciună sfruntată promovată în „presa hashtag”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

