Miruță spune că în caz de ceva, când Nicușor Dan e în Spartan, poate primi mesaje text

Radu-Dinel Miruță, ministrul Apărării Naționale, a explicat că avionul C-27J Spartan permite în prezent doar comunicații scrise criptate prin satelit și nu convorbiri audio, iar în situații speciale se pot trimite mesaje text către președinte.

De asemenea, acesta a vorbit despre două proiecte pentru a integra comunicații de date pe bandă mai largă.

Jurnalist: Președintele Nicușor Dan a părut nemulțumit de faptul că nu ar fi avut comunicații pe timpul zborului. Avionul C-27J Spartan e un avion militar și mi-e greu să cred că nu există astfel de comunicații cu persoanele de la sol. Care este realitatea? Este vreo problemă?

„În momentul de față, avionul Spartan cu care s-a zburat permite comunicații scrise prin satelit, în regim criptat. Dacă ar fi vreo nevoie în condiții deosebite, pentru că președintelui să i se comunice ceva, există posibilitatea unor mesaje text. Nu există posibilitatea unor convorbiri audio.

Am discutat cu cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale care au în lucru două propuneri pentru ca avionul Spartan să fie dotat, să fie integrate aceste propuneri cu producătorul avionului, astfel încât să existe comunicații de date pe bandă mai largă”, a spus Radu-Dinel Miruță, ministrul Apărării Naționale.

VEZI ȘI: Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan