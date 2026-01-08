€ 5.0871
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan
Data publicării: 14:59 08 Ian 2026

Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan avion spartan Președintele Nicușor Dan și avionul Spartan
 

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a dezvăluit care au fost costurile președintelui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a dezvăluit care au fost costurile președintelui Nicușor Dan pentru o deplasare la Paris cu aeronava Spartan.

„Referitor la costuri, am verificat punctual. Există două componente ale acestor costuri. Una este directă și, pentru zborul de la Paris de acum 4 săptămâni, când am zburat și eu cu domnul Nicușor Dan, iar costurile au fost de 6.720 de euro. Asta înseamnă combustibilul, taxele de aeroport și diurna piloților.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV De ce un avion TAROM poate zbura pe vreme rea, iar Spartanul nu. Cazul Nicușor Dan, blocat în zăpadă

O a doua componentă este de costuri indirecte și înseamnă uleiuri schimbate, filtre, costuri de mentenanță etc. Dacă scoatem din ele amortizarea avionului, acestea rămân la 2.630 de euro pe ora de zbor.

Per ansamblu, penultimul zbor al președintelui Nicușor Dan cu aeronava Spartan la Paris a costat undeva la 30.000 de euro.

Ca o comparație, pe regimul fostei administrații prezidențiale, în anul 2023-2024, un zbor tot până la Paris a costat de 6 ori mai scump. Raportat la prețurile de atunci. Dacă s-ar indexa prețurile de atunci cu cele de acum, probabil că diferența ar fi mai mare“, a zis Radu Miruță.

