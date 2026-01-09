€ 5.0887
Eco-extremismul și deciziile politice agravează sărăcia energetică: Unde greșește România / video
Data publicării: 11:02 09 Ian 2026

EXCLUSIV Eco-extremismul și deciziile politice agravează sărăcia energetică: Unde greșește România / video
Autor: Elena Aurel

energie bec pexels-dariuskrs-2228183 bec / sursa foto: pexels-dariuskrs
 

Eco-extremismul agravează sărăcia energetică care afectează milioane de români. Autoritățile trebuie să ia măsuri urgente pentru protejarea categoriilor vulnerabile și pentru creșterea capacităților de producție.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR-ECR, a vorbit despre eco-extremism și a explicat că la nivelul Uniunii Europene energia nucleară este considerată energie verde încă, în mare parte datorită influenței Franței. Potrivit acesteia, România se confruntă cu o problemă a lipsei capacităților de stocare a energiei, iar ministrul Energiei ar trebui să se orienteze spre aceasta. 

„Ce ne puteți spune despre eco-extremism? În sensul în care aveți militanți care blochează intrarea în centralele nucleare, în centralele pe cărbune. Unele state mai au încă centrale pe cărbune”, a spus Bogdan Chirieac. 

„Da, mai au pentru că nu au inclus în PNRR conceptul de a le închide. De aia le au. Noi am avut grijă să punem în PNRR chestia asta... Domnul Ghinea de la USR.

VEZI ȘI: România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om

Există și astfel de protestatari. Discuția despre energia nucleară este dacă este sau nu este energie verde. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, ea încă este considerată energie verde grație Franței (n.r. care obține peste 50% din energia sa din surse nucleare). Italia vrea să-și redeschidă centralele nucleare, Germania le-a închis.

Noi încă avem Cernavodă, dar și acolo un reactor urmează să intre în reparații, iar o reparație durează 10 ani.

Noi avem această problemă cu lipsa de capacități de stocare. Dacă România ar vrea să facă ceva deștept acum, ministrul Energiei ar trebui să se orienteze urgent pe această chestiune”, a spus Georgiana Teodorescu

VEZI ȘI: Situație incredibilă în Belgia, descrisă de europarlamentarul Georgiana Teodorescu: Dacă îți fură un hoț ceva, te programezi online la poliție

Investitorii privați, blocați de legislație și administrație

Cei doi au explicat că investitorii privați care sunt interesați să dezvolte proiecte energetice sunt blocați de legislație, administrație și factorul politic. 

„Doamna deputat, România vrea, e vorba de privați care vor, dar nu pot din cauza legislației și a administrației”, a spus Bogdan Chirieac. 

„Nu pot din cauza factorului politic. Legislația este schimbată de factorul politic. Dacă există voință politică, orice se poate”, a spus Georgiana Teodorescu. 

„Nu treci de administrație. Sunt investitori la ușă cu baterii ultraperformante. Sunt privați, pe banii lor și nu pot. La fel cu fotovoltaicele, cu eolienele... Nu treci de legislație”, a spus Bogdan Chirieac la DC News. 

Video:

Comentarii

x close