Meseriile care ar putea fi declarate cu risc înalt în România. "Este o țară liniștită, dar nu știu cât va mai fi așa"
Data publicării: 23:55 08 Ian 2026

EXCLUSIV Meseriile care ar putea fi declarate cu risc înalt în România. ”Este o țară liniștită, dar nu știu cât va mai fi așa”
Autor: Roxana Neagu

autobuz noaptea
 

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR în cadrul grupului ECR, vine și cu o veste bună de la Bruxelles, de unde ar urma să se decidă ca anumite meserii din România să fie declarate cu risc înalt.

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu a spus, în interviul acordat lui Bogdan Chirieac, la DCNews și DCNewsTV, și ”o veste bună”: ”Am anunțat și aștept să ajungă dosarul pentru care vom lucra la nivelul Parlamentului European și pe care eu sunt raportor din partea ECR pentru stabilirea ca toate meseriile precum polițist, vameș, polițist de frontieră și toate acestea să fie declarate meserii cu risc înalt. În momentul în care sunt declarați cu risc înalt, sunt și alte urmări de natură financiară pentru a-i proteja și a-i încuraja. În ultimii ani, din ce în ce mai puțini tineri se îndreaptă spre aceste meserii. Salariul de încadrare este foarte mic, riscurile sunt pe măsură și vor fi riscuri și mai mari” a spus europarlamentara AUR, la DCNews, în contextul în care România ar urma să primească, obligatoriu, o cotă de migranți din luna iunie 2026. Dacă țara noastră i-ar refuza, ar plăti sume impresionante pentru fiecare refuz. Georgiana Teodorescu a descris situația critică în care se află astăzi centrul Bruxelles-ului, de exemplu, unde a ajuns să-ți fie frică să mergi pe stradă din cauza migranților. 

Citește aici: ”Ți-e frică să mergi ziua, că bagă unul cuțitul în tine”

”România este o țară chiar foarte liniștită. Pe străzile din București, poți să circuli seara liniștit în zonele centrale și semi-centrale, fără să ai vreo emoție. Nu știu cât va mai fi așa”. 

