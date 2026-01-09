Statele Unite au confiscat un alt petrolier rusesc: Olina, parte a ”flotei fantomă” a lui Putin

Armata americană a interceptat un nou petrolier într‑o amplă acțiune de monitorizare și blocare a traficului ilegal de ţiţei legat de exporturile Venezuelei.

Conform The Wall Street Journal, nava vizată, anterior denumită Minerva M, era supusă sancțiunilor americane din cauza implicării în transportul de petrol rusesc și venezuelean. U.S. Southern Command a confirmat operațiunea printr-un mesaj pe platforma X, precizând că interceptarea a avut loc înainte de răsărit, în Marea Caraibelor.

Când a fost capturată se întorcea în zonă cu încărcătură completă

Potrivit Reuters, nava numită acum Olina, care, conform bazei de date publice Equasis, naviga sub un steag fals al Timorului de Est, plecase anterior din porturile din Venezuela și revenise în zonă în momentul în care a fost confiscată vineri, a declarat o sursă din domeniul transportului maritim cu cunoștințe directe asupra cazului.

„Sistemul de urmărire al navei a fost activ ultima dată acum 52 de zile în ZEE venezueleană, la nord-est de Curaçao”, a susținut firma britanică de gestionare a riscurilor maritime Vanguard.

Reuters notează că nava Olina a plecat din Venezuela săptămâna trecută încărcată cu ţiței, făcând parte dintr‑o flotă de petroliere, iar când a fost capturată se întorcea în zonă tot cu încărcătură completă, potrivit unei surse din domeniul transportului maritim. Plecarea s‑a produs la scurt timp după ce Statele Unite l‑au arestat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro, pe 3 ianuarie. Washington a declarat că Olina ar fi făcut parte din flota fantomă de petroliere.

Echipe din cadrul Joint Task Force Southern Spear, împreună cu reprezentanți ai Departamentului pentru Securitate Internă, au decolat de pe portavionul USS Gerald R. Ford și au preluat controlul asupra petrolierului Motor/Tanker Olina, fără alte incidente. Conform declarației oficiale, aceste operațiuni beneficiază de sprijinul complet al grupului Amphibious Ready Group al Marinei americane, incluzând navele USS Iwo Jima, USS San Antonio și USS Fort Lauderdale.

"Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție"

Informația privind confiscarea petrolierului Olina a fost confirmată de Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă al SUA.

„Criminalii din întreaga lume sunt avertizați. În această dimineață, USCG (nr. Garda de Coastă a SUA) a executat o abordare și confiscare a navei Olina în apele internaționale din estul Mării Caraibelor. Fiind o altă navă petrolieră din «flota fantomă» suspectată că transportă petrol supus embargoului, această navă a părăsit Venezuela încercând să se sustragă forțelor americane”, a postat Noem pe X. În același timp, aceasta a precizat: „Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție. Nu se vor ascunde sub pretextul fals al naționalității. Paza de Coastă va confisca petrolierele sancționate, va aplica legea SUA și internațională și va elimina aceste surse de finanțare pentru activități ilicite, inclusiv narcoterorismul”.

Conform unor oficiali americani citați de The New York Times, Marina și Garda de Coastă a SUA monitorizează în prezent 16 petroliere, dintre care patru încearcă să se sustragă afișând steagul Rusiei. Ele se îndreaptă rapid fie spre Europa și Africa.

Pentru a scăpa de pericolul confiscării de către Marina americană, petrolierul Veronica a fost redenumit Galileo și trecut sub steag rusesc. În ultimele zile, Rusia a procedat similar cu încă patru petroliere, înregistrându-le în porturile Soci și Taganrog. Surse militare americane au declarat că se anticipează noi operațiuni de interceptare asupra navelor din așa-numita „flotă-fantomă” în perioada următoare.

Al treilea petrolier capturat de Statele Unite în doar două zile

Amintim că este al treilea petrolier ce a fost capturat de Statele Unite în doar două zile. Miercuri, forțele americane au preluat controlul asupra unei nave sub pavilion rusesc, Marinera (fost Bella I), în Atlanticul de Nord, pe care o urmăreau de mai multe zile în cadrul blocadei împotriva petrolierelor legate de Venezuela. În aceeași zi, o altă navă a fost reținută într‑o operațiune separată în Marea Caraibelor.

Vineri, Kremlinul și-a exprimat recunoștința față de Washington, după ce Statele Unite au permis eliberarea a doi membri ai echipajului rus de pe nava Bella 1, în timp ce președintele Donald Trump a confirmat că Rusia a mobilizat forțe navale pentru a încerca să asigure protecția vasului.

„Ca răspuns la apelul nostru, președintele SUA, Donald Trump, a decis să elibereze doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului Marinera, care fuseseră reținuți anterior de partea americană în timpul unei operațiuni în Atlanticul de Nord”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe Telegram.

„Salutăm această decizie și exprimăm recunoștința noastră conducerii SUA”, a completat Zaharova.

The world’s criminals are on notice.



Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another "ghost fleet" tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

