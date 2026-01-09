Consumul de ouă, asociat cu o mortalitate mai mică. Află când sunt benefice și când nu

De-a lungul timpului, oul a stârnit o mulțime de controverse legate de sănătate. Foarte mult timp s-a considerat că acesta ar crește nivelul colesterolului și riscul de boli cardiovasculare, dar cercetările recente spun că efectele sale asupra organismului sunt benefice și că poate fi inclus într-o alimentație echilibrată fără probleme.

Prezent la podcastul Fit Generation Nutrition, nutriționistul Miguel Lopez a vorbit despre controversele legate de consumul de ouă și efectele acestora asupra sănătății. Acesta a explicat că studiile privind ouăle pot da rezultate diferite din cauza metodologiilor variate și a întrebărilor formulate diferit. Astfel, două cercetări aparent contradictorii pot fi corecte, deoarece evaluează contexte diferite.

Potrivit acestuia, unele studii arată că un consum regulat de ouă este asociat cu o mortalitate mai mică, dar asta nu înseamnă neapărat că ouăle sunt singurele responsabile pentru acest lucru sau că ele oferă rezultate spectaculoase.

Nutriționistul a explicat că beneficiile ouălor depind de contextul alimentar, astfel ele pot îmbunătăți dieta dacă înlocuiesc produse procesate (produse de patiserie, mezeluri, zahăr), dar nu au aceleași beneficii dacă înlocuiesc legume, leguminoase sau cereale integrale. Așadar, consumul de ouă poate fi sănătos și util, dar ca parte a unei diete echilibrate.

VEZI ȘI: Ce infuzii să bei după mesele copioase de sărbători

De ce să mănânci ouă

Ouăle se numără printre cele mai nutritive alimente de pe planetă, deoarece conțin toți nutrienții necesari pentru a transforma o singură celulă într-un pui de găină. Ele conțin colină, un nutrient important pe care majoritatea oamenilor nu îl consumă în cantități suficiente.

Colina este utilizată pentru a construi membranele celulare și are diverse alte funcții, inclusiv producerea moleculelor de semnalizare în creier.

De asemenea, ouăle conțin mai mulți nutrienți care ajută la contracararea unora dintre procesele degenerative care pot afecta ochii.

Doi dintre aceștia se numesc luteină și zeaxantină - antioxidanți puternici care se acumulează în retina ochiului. Potrivit unui studiu din 2022, un consum adecvat al acestor nutrienți poate reduce semnificativ riscul de cataractă și degenerescență maculară, două afecțiuni oculare foarte frecvente. Gălbenușurile de ou conțin cantități mari atât de luteină, cât și de zeaxantină.

Ouăle sunt bogate în proteine - principalele elemente constitutive ale corpului uman care sunt folosite pentru a produce diverse țesuturi și molecule.

Ouăle conțin, de asemenea, toți aminoacizii esențiali în proporțiile corecte, astfel încât organismul să fie bine echipat pentru a utiliza pe deplin proteinele din ele.

VEZI ȘI: De ce te trezești din somn cu poftă de ceva dulce. Explicația unui nutriționist