De fapt, aveam de-a face cu o nouă manipulare. Scutirea fiscală se aplica exclusiv pentru locuința de domiciliu și un singur autoturism, în timp ce majoritatea persoanelor cu dizabilități trăiesc din indemnizații modeste, fără statistici clare care să justifice modificările propuse sau discursul despre „mari averi” protejate de lege.



„Ceea ce mă intrigă și pe mine este faptul că nu există nicio statistică care să arate câte persoane cu dizabilități dețin proprietăți. Pot spune, din experiența proprie și din relaționarea cu numeroase persoane cu dizabilități, că multe persoane cu handicap locomotor sau imobilizate, așa cum sunt și eu, dețin o mașină personală pentru că sunt obligate de situația medicală și socială să aibă acest autoturism.

Este adevărat că ni s-a reproșat, inclusiv în întâlnirile cu reprezentanții instituțiilor publice, că ar exista persoane cu dizabilități care dețin clădiri. Așa ni s-a spus, dar noi întrebăm: Cine sunt aceste persoane? Nu cumva sunt politicieni sau persoane cu venituri care își permit să dețină astfel de proprietăți? În orice caz, cu siguranță nu 99% dintre persoanele cu dizabilități și nici măcar 1% nu dețin astfel de proprietăți.

În alte state, de exemplu în Belgia, există praguri. Dacă ai un venit până la un anumit prag, plătești jumătate din impozit. Dacă depășești un alt prag, plătești impozitul integral. La noi nu s-a discutat absolut nimic cu noi. Am fost evitați și am participat la dezbateri unde reprezentanții instituțiilor desemnate erau persoane fără putere de decizie, care ne spuneau doar că vor înregistra solicitările noastre.

Nu putem pune pe toată lumea în aceeași situație. Sunt nenumărate persoane, mai ales în mediul rural, care efectiv nu au din ce să trăiască.

Ilie Bolojan spune că persoanele cu dizabilități ar avea indemnizații. Doar persoanele cu grad grav au o indemnizație de aproximativ 700 de lei. În plus, se amestecă aceste beneficii sociale. Se vorbește despre pensii, dar majoritatea nu au pensii, ci indemnizații de handicap. Cei cu grad grav au până la 750 de lei, cei cu grad accentuat aproximativ 500 de lei, iar pentru gradul ușor nu există nicio indemnizație. Trebuie să fim foarte realiști”, a zis Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității.

Persoanele cu grad ușor nu erau scutite de impozite. Scutirea se aplica doar persoanelor cu grad grav și accentuat

„Și mai trebuie precizat un lucru, pentru că am auzit în spațiul public, inclusiv de la autorități, ideea că marile averi ar fi fost scutite de impozite de către persoanele cu dizabilități. Acest lucru nu este adevărat.

Scutirea de impozit se aplica doar pentru locuința de domiciliu și pentru un singur autoturism. Chiar dacă aveai mai multe case sau mai multe mașini, impozitul se plătea pentru toate celelalte proprietăți.

Nu a existat situația în care pacienții cu grad de handicap să fie scutiți de plata impozitului pentru mai multe locuințe sau apartamente. Din păcate, este vorba din nou despre un fake news, așa cum a spus și colega mea, lansat fără a veni cu dovezi publice care să arate că ar exista astfel de cazuri sau că s-ar fi făcut evaziuni fiscale ori neplata taxelor către statul român.

Eu, ca persoană fizică, Radu Gănescu, sunt coproprietar la două imobile. Scutirea de impozit se aplica doar pentru proprietatea unde aveam domiciliul, iar pentru cealaltă proprietate am plătit și plătesc impozit.

Ceea ce se spune în spațiul public este o aberație și reprezintă o formă de discriminare, pentru că aceste persoane sunt deja defavorizate din punct de vedere social. Statul român, în loc să corecteze situația, ajunge să le defavorizeze și mai mult și să le discrimineze”, a zis Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, la DC News.

