DCNews Stiri Peste 50 de oameni au fost salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore. Unde au intervenit cel mai mult salvamontiştii
Data publicării: 08:53 10 Ian 2026

Peste 50 de oameni au fost salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore. Unde au intervenit cel mai mult salvamontiştii
Autor: Andrei Itu

salvamont durau interventii Imagine de la una dintre intervențiile salvamontiștilor. Foto: Facebook Dispeceratul Naţional Salvamont

Salvamontiştii au intervenit de urgență, pentru 52 de oameni, în ultimele 24 de ore.

 

Un număr de 52 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

14 persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD ori Salvamont la spital, a transmis sâmbătă Salvamont România, într-o postare pe o rețea socială.

Vezi și - O avalanșă uriașă s-a produs în Munții Făgăraș: ”A curs practic toată coroana de sub Balcoane”. Alerte pentru Bucegi, Ţarcu și Godeanu

"În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:

  • 19 apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov
  • câte 4 apeluri pentru Salvamont Maramureş şi Salvamont Gorj
  • câte 3 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov şi Salvamont Voineasa
  • câte 2 apeluri pentru Salvamont Alba, Salvamont Bihor, Salvamont Cluj, Salvamont Lupeni,
  • Salvamont Prahova, Salvamont Harghita, Salvamont Vatra Dornei şi Salvamont Mureş
  • câte un apel pentru Salvamont Caraş Severin - Muntele Mic, Salvamont Neamţ, Salvamont Petroşani şi pentru Judeţul Alba.

În cazul acestor intervenţii au fost salvate 52 de persoane", a transmis sursa citată.

Vezi și - Vreme extremă în România cu ger și ninsori. Elena Mateescu (ANM): Va fi deosebit de rece în toate regiunile până la această dată

