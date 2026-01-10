Peste 50 de oameni au fost salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore. Unde au intervenit cel mai mult salvamontiştii

Un număr de 52 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

14 persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD ori Salvamont la spital, a transmis sâmbătă Salvamont România, într-o postare pe o rețea socială.

"În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:

19 apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov

câte 4 apeluri pentru Salvamont Maramureş şi Salvamont Gorj

câte 3 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov şi Salvamont Voineasa

câte 2 apeluri pentru Salvamont Alba, Salvamont Bihor, Salvamont Cluj, Salvamont Lupeni,

Salvamont Prahova, Salvamont Harghita, Salvamont Vatra Dornei şi Salvamont Mureş

câte un apel pentru Salvamont Caraş Severin - Muntele Mic, Salvamont Neamţ, Salvamont Petroşani şi pentru Judeţul Alba.

În cazul acestor intervenţii au fost salvate 52 de persoane", a transmis sursa citată.

