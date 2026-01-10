Peste 50 de oameni au fost salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore. Unde au intervenit cel mai mult salvamontiştii

Salvamontiştii au intervenit de urgență, pentru 52 de oameni, în ultimele 24 de ore.
Un număr de 52 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.
14 persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD ori Salvamont la spital, a transmis sâmbătă Salvamont România, într-o postare pe o rețea socială.
"În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:
În cazul acestor intervenţii au fost salvate 52 de persoane", a transmis sursa citată.
