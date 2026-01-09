O avalanșă uriașă s-a produs în Munții Făgăraș: ”A curs practic toată coroana de sub Balcoane”. Alerte pentru Bucegi, Ţarcu și Godeanu

Conform Buletinului nivometeorologic remis vineri seara, în aceste masive muntoase cu risc mare de avalanşe din Carpaţii Meridionali a fost măsurat şi cel mai mare strat de zăpadă: 160 centimetri la Vârful Omu, urmat de 110 centimetri la Bâlea-Lac şi 70 centimetri la Ţarcu.

Nu vă deplasați la Bâlea Lac sau la altitudine mai mare, în Munţii Făgăraş

Salvamontiştii sibieni i-au avertizat vineri pe turişti să nu se deplaseze la Bâlea Lac sau la altitudine mai mare, în Munţii Făgăraş, în drumeţii pe munte şi în niciun caz fără echipament adecvat, după ce aici au avut loc "câteva avalanşe de dimensiuni considerabile".

Una din aceste avalanşe a avut loc în noaptea de joi spre vineri şi este considerată una din cele mai mari produse în această zonă în ultimii cinci ani, potrivit mesajelor publicate pe Facebook de cei de la Asociaţia "Avalanşe în Carpaţi".

Cea mai mare avalanșă în zona Bâlea, în ultimii 5 ani

"O avalanşă de dimensiuni mari a curs natural în timpul nopţii de joi spre vineri din cauza acumulărilor importante de vânt. A curs practic toată coroana de sub Balcoane, de sub bolovanul de la est de vf Paltinu, până la Hornul Negru, după Steag. (...) Zona de acumulare, deasupra lacului în zona cascadelor de gheaţă până sub curmatura Bâlii, în apropierea vechiului refugiu Salvamont. Aceasta e una din cele mai mari avalanşe înregistrate în zona Bâlea, în ultimii 5 ani", a precizat Adrian Vălean, de la "Avalanşe în Carpaţi", în postarea menţionată.

Avertisment dat de Salvamont Sibiu, vineri seara

Şi Salvamont Sibiu a postat pe Facebook, vineri seara, o avertizare adresată turiştilor. "Ca urmare a ninsorilor şi vântului din ultimele zile, în munţii Făgăraş, la altitudini de peste 1.800 m s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative.

De asemenea, au avut loc câteva avalanşe spontane de dimensiuni considerabile. Nu recomandăm deplasarea în zona înaltă fără experienţă in asemenea condiţii şi bineînţeles fără echipament adecvat", a anunţat Salvamont Sibiu.

Accesul în zona turistică Bâlea Lac din Munţii Făgăraş se poate face pe DN 7C - Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă. De acolo se poate urca doar cu telecabina şi numai când condiţiile meteo sunt bune.

Programul de la Telecabina de la Bâlea este de luni până duminică, între orele 09:00 - 17:00. O cursă cu telecabina de la Bâlea dus - întors costă 160 de lei, pentru un adult. Telecabina funcţionează cu minimum 10 persoane, potrivit site-ul https://balealac.ro/telecabina/..

Bilanțul anunțat, vineri dimineață, de Dispeceratul Național Salvamont

"Bună dimineața! În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 30 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

9 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

4 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

3 apeluri pentru Salvamont Mureș,

2 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

2 apeluri pentru Salvamont Gorj,

2 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

2 apeluri pentru Salvamont Prahova,

1 apel pentru Salvamont Bihor,

1 apel pentru Salvamont Caraș Severin – Muntele Mic,

1 apel pentru Salvamont Dâmbovița,

1 apel pentru Salvamont Sibiu,

1 apel pentru Salvamont Vatra Dornei,

1 apel pentru Salvamont Voineasa.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 30 de persoane. Dintre acestea, 9 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.



S-au primit și 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.



Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!", a transmis Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont.

