€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Mesaj ferm de la vârful NATO în fața tensiunilor privind dorința lui Donald Trump de a cuceri Groenlanda
Data publicării: 17:29 09 Ian 2026

Mesaj ferm de la vârful NATO în fața tensiunilor privind dorința lui Donald Trump de a cuceri Groenlanda
Autor: Andrei Itu

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

NATO este pregătită să-şi apere statele membre și este departe de a fi în criză, a spus vineri comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, în cazul dorinței președintelui Donald Trump de a pune mâna pe Groenlanda.

 

NATO este pregătită să-şi apere statele membre și este departe de a fi în criză, a spus vineri comandantul suprem al forţelor aliate din Europa.

Declarațiile au fost făcute, în pofida ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a cuceri prin forţă Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează AFP.

"Până acum, acest lucru nu a avut niciun impact asupra activităţii mele la nivel militar, aşa că aş spune pur şi simplu că suntem pregătiţi să apărăm fiecare centimetru al Alianţei, chiar şi astăzi. Consider că suntem departe de a fi într-o situaţie de criză în acest moment", a declarat generalul american Alexus Grynkewich, în vizită în Finlanda.

Danemarca, inclusiv Groenlanda, membră a NATO

Danemarca, inclusiv Groenlanda, este membră a NATO, iar un atac american contra oricărui membru al Alianţei Nord-Atlantice ar însemna "sfârşitul a tot", a avertizat premierul Mette Frederiksen.

Donald Trump insistă că Statele Unite ale Americii trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a îşi asigura propria securitate în faţa Chinei şi Rusiei.

Casa Albă, chiar dacă a refuzat să excludă opţiunea militară, a sugerat că preşedintele ia în considerare "activ" achiziţionarea vastei insule arctice, fără a specifica ce ar însemna exact această tranzacţie.

Ce va alege Donald Trump: integritatea NATO sau controlul Groenlandei?

În plus, Donald Trump a recunoscut într-un interviu acordat New York Times joi că ar putea fi nevoit să aleagă între păstrarea integrităţii NATO şi controlul teritoriului danez.

Chestionat despre aceste declaraţii în Vantaa, un oraş la nord de Helsinki, comandantul suprem Alexus Grynkewich nu a dorit să ofere detalii privind "aspectul politic" al chestiunii Groenlandei.

"Încercăm să descurajăm orice acţiune împotriva teritoriului Alianţei. Cred că reuşim. Vedem asta în fiecare zi", a evidențiat el.

Amenințare existențială la adresa NATO

Declarațiile preşedintelui SUA despre Groenlanda îi îngrijorează pe membrii europeni ai NATO. Aceștia le percep ca pe o ameninţare existenţială la adresa Alianţei.

Până acum, Danemarca a primit sprijin din partea Italiei, Franţei, Germaniei, Poloniei, Spaniei şi Regatului Unit în faţa declarațiilor lui Donald Trump, notează Agerpres.

Vezi și - Cum ar putea Trump să pună mâna pe Groenlanda. Varianta ca pe vremuri: Să-l însoare pe Barron cu Prințesa Isabella a Danemarcei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Un român, închis în Belgia, deși nu era vinovat. Eroarea care l-a băgat după gratii
Publicat acum 9 minute
Român acuzat de jafuri în serie cu un Porsche: 10 supermarketuri jefuite într-o zi. Ce metodă avea
Publicat acum 18 minute
Șamanii peruani, care au spus că Maduro va fi capturat, avertizează acum că Trump se va îmbolnăvi grav în 2026
Publicat acum 24 minute
Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Publicat acum 36 minute
Ministerul Sănătății, contract de peste 34 milioane de lei pentru digitalizarea instituției
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close