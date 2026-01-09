Mesaj ferm de la vârful NATO în fața tensiunilor privind dorința lui Donald Trump de a cuceri Groenlanda

NATO este pregătită să-şi apere statele membre și este departe de a fi în criză, a spus vineri comandantul suprem al forţelor aliate din Europa.

Declarațiile au fost făcute, în pofida ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a cuceri prin forţă Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează AFP.

"Până acum, acest lucru nu a avut niciun impact asupra activităţii mele la nivel militar, aşa că aş spune pur şi simplu că suntem pregătiţi să apărăm fiecare centimetru al Alianţei, chiar şi astăzi. Consider că suntem departe de a fi într-o situaţie de criză în acest moment", a declarat generalul american Alexus Grynkewich, în vizită în Finlanda.

Danemarca, inclusiv Groenlanda, membră a NATO

Danemarca, inclusiv Groenlanda, este membră a NATO, iar un atac american contra oricărui membru al Alianţei Nord-Atlantice ar însemna "sfârşitul a tot", a avertizat premierul Mette Frederiksen.

Donald Trump insistă că Statele Unite ale Americii trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a îşi asigura propria securitate în faţa Chinei şi Rusiei.

Casa Albă, chiar dacă a refuzat să excludă opţiunea militară, a sugerat că preşedintele ia în considerare "activ" achiziţionarea vastei insule arctice, fără a specifica ce ar însemna exact această tranzacţie.

Ce va alege Donald Trump: integritatea NATO sau controlul Groenlandei?

În plus, Donald Trump a recunoscut într-un interviu acordat New York Times joi că ar putea fi nevoit să aleagă între păstrarea integrităţii NATO şi controlul teritoriului danez.

Chestionat despre aceste declaraţii în Vantaa, un oraş la nord de Helsinki, comandantul suprem Alexus Grynkewich nu a dorit să ofere detalii privind "aspectul politic" al chestiunii Groenlandei.

"Încercăm să descurajăm orice acţiune împotriva teritoriului Alianţei. Cred că reuşim. Vedem asta în fiecare zi", a evidențiat el.

Amenințare existențială la adresa NATO

Declarațiile preşedintelui SUA despre Groenlanda îi îngrijorează pe membrii europeni ai NATO. Aceștia le percep ca pe o ameninţare existenţială la adresa Alianţei.

Până acum, Danemarca a primit sprijin din partea Italiei, Franţei, Germaniei, Poloniei, Spaniei şi Regatului Unit în faţa declarațiilor lui Donald Trump, notează Agerpres.

