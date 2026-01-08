€ 5.0871
Obținerea Groenlandei sau păstrarea NATO. Donald Trump spune că SUA ar putea face o alegere
Data actualizării: 23:38 08 Ian 2026 | Data publicării: 23:34 08 Ian 2026

Obținerea Groenlandei sau păstrarea NATO. Donald Trump spune că SUA ar putea face o alegere
Autor: Roxana Neagu

donald trump presedintele sua Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres
 

Președintele Donald Trump pare mai hotărât ca niciodată să obțină Groenlanda.

Președintele Donald Trump a declarat că SUA s-ar putea confrunta cu o alegere între a păstra NATO sau a obține Groenlanda, adăugând că este important să ”dețină” teritoriul danez strategic și autonom, arată TVP World

Într-un interviu de două ore acordat The New York Times, publicat joi, președintele SUA a părut mai hotărât ca niciodată în dorința sa de a anexa insula arctică, mai ales după recentele victorii în politică externă, inclusiv capturarea președintelui Venezuelei weekendul trecut. Întrebat dacă obținerea Groenlandei a depășit importanța păstrării alianței transatlantice, Trump a spus: ”Ar putea fi o alegere”.

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, care este membru NATO. Insistența lui Trump din ultimele zile că SUA „au nevoie” de insula arctică, inclusiv refuzul său de a exclude o acțiune militară pentru a achiziționa teritoriul, a stârnit temeri că America s-ar putea confrunta cu un aliat NATO.

Unii lideri europeni au avertizat că o ocupare a Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul alianței militare, care a stat la baza securității occidentale încă de la începutul perioadei Războiului Rece.

”Necesară psihologic pentru succes”

Întrebat de ce dorește să achiziționeze Groenlanda, care are bogății minerale și este un sit critic pentru sistemul american de apărare antirachetă, Trump a declarat pentru The New York Times că „atribuirea responsabilității este foarte importantă”, adăugând că este „necesară din punct de vedere psihologic pentru succes”.

„Atribuirea responsabilității îți oferă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar semnând un document”, a spus el.

Președintele american s-a declarat un partener loial Europei, spunând despre sine că ”am făcut o treabă bună” și că, dacă nu ar fi fost el, ”Rusia ar avea toată Ucraina acum”.

groenlanda
nato
donald trump
sua
armata
