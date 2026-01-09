Top 10 cele mai mari economii din lume în 2026

Focus Economic a întocmit un top al celor 10 cele mai mari economii din lume în 2026. Iată cum arată acesta:

"1. Statele Unite

PIB 2026: 32,1 trilioane USD

PIB-ul Statelor Unite este cel mai mare din lume, reprezentând peste un sfert din producția globală în termeni nominali ai PIB-ului. Mai mult, are printre cele mai mari PIB-uri pe cap de locuitor din lume. Structura economiei este extrem de diversificată. Industria tehnologică, ancorată în Silicon Valley, domină la nivel global, stimulând inovația în domeniul Inteligenței Artificiale, biotehnologiei și software.

Sectorul financiar, cu sediul în New York, se mândrește cu cele mai profunde piețe de capital din lume. Asistența medicală și industria farmaceutică sunt alte puncte forte, în timp ce industria prelucrătoare - deși redusă ca scară în comparație cu deceniile anterioare - rămâne competitivă în domenii precum aerospațială, apărare și autovehicule.

2. China

PIB 2026: 20,2 trilioane USD

PIB-ul Chinei este al doilea ca mărime din lume, reprezentând aproape 20% din PIB-ul global în dolari americani nominali. Acesta este alimentat de investiții și de producția bazată pe export; consumul privat este încă cu aproximativ 20 de puncte procentuale din PIB mai mic decât în ​​economiile dezvoltate. Cunoscută sub numele de „fabrica lumii”, China este principalul producător de electronice, utilaje și textile. Guvernul a prioritizat recent autonomia tehnologică și creșterea activităților cu valoare adăugată, oferind industriilor interne subvenții și sprijin de stat și restricționând participarea firmelor străine în domenii sensibile ale economiei.

3. Germania

PIB 2026: 5,4 trilioane USD

Germania este cea mai mare economie a Europei. Deși serviciile reprezintă principalul sector economic, Germania are și o bază industrială puternică. Sectorul manufacturier este de aproximativ două ori mai mare decât cel al altor economii din G7 ca pondere din PIB. Mittelstand - o rețea densă de întreprinderi industriale de dimensiuni medii - formează coloana vertebrală a acestui lucru. Țara beneficiază de o forță de muncă calificată, o gestionare fiscală prudentă și o poziție geografică favorabilă în inima Europei.

4. India

PIB 2026: 4,5 trilioane USD

PIB-ul Indiei crește rapid, dublându-se de peste două ori în ultimul deceniu. Spre deosebire de multe alte economii asiatice, India nu are un sector manufacturier uriaș, în ciuda recentei inițiative guvernamentale „Make In India”. Mai degrabă, producția de servicii determină PIB-ul. India se mândrește cu o forță deosebită în domeniul IT; împreună, cei doi giganți IT ai țării, Infosys și TCS, angajează aproximativ un milion de oameni. Industria farmaceutică este un alt punct forte, în special în domeniul medicamentelor generice. Cu toate acestea, sectorul agricol, care angajează o mare parte din populație și reprezintă încă aproximativ o cincime din economie, rămâne mai puțin productiv și vulnerabil la riscurile climatice.

5. Japonia

PIB 2026: 4,4 trilioane USD

Economia Japoniei, deși este încă a cincea cea mai mare din lume, a scăzut în relevanță din anii 1990, moment în care era a doua cea mai mare economie și se apropia de SUA pe primul loc. La fel ca Germania, Japonia are un sector manufacturier extins, în valoare de aproape 20% din PIB, cu puncte forte în electronică, autovehicule și robotică; companii japoneze precum Mitsubishi, Sony și Toyota joacă roluri de top la nivel global. Japonia are, de asemenea, un sector bancar și de servicii financiare semnificativ. Economia este orientată spre export și a înregistrat în mod constant excedente comerciale și de cont curent în ultimii ani.

6. Regatul Unit

PIB 2026: 4,2 trilioane USD

Economia Regatului Unit este predominant orientată spre servicii, cu asigurări, finanțe și imobiliare ca factori cheie - în special prin intermediul orașului Londra, un important centru financiar global. Alte sectoare cheie includ industriile creative, apărarea, învățământul superior, vehiculele cu motor și produsele farmaceutice. O piață a muncii flexibilă și un sistem educațional performant sunt puncte forte cheie.

7. Franța

PIB 2026: 3,6 trilioane USD

Economia Franței este extrem de diversificată. Țara este un exportator global de top de mărci de lux precum Chanel, Hermès și LVMH. Sectorul aerospațial, condus de Airbus, este, de asemenea, un sector crucial. Sectorul agricol al Franței este cel mai mare din UE și este cunoscut pentru producția de lactate, cereale și vin. Mai mult, de la Brexit, Parisul și-a consolidat statutul de centru financiar; Autoritatea Bancară Europeană s-a mutat la Paris, iar capitala a creat mii de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor financiare.

8. Italia

PIB 2026: 2,7 trilioane USD

PIB-ul Italiei este dominat de servicii, dar are și puncte forte în producția de bunuri de lux, utilaje și autovehicule. Nordul Italiei, care găzduiește centre industriale precum Milano și mărci precum Fiat și Ferrari, este motorul unei mari părți a acestei activități de producție. Italia este, de asemenea, al treilea cel mai mare producător agricol din Europa, renumit pentru vin și ulei de măsline.

9. Rusia

PIB 2026: 2,5 trilioane USD

Economia Rusiei depinde de resursele naturale, petrolul și gazele naturale reprezentând peste jumătate din veniturile sale din exporturi, iar giganți controlați de stat precum Gazprom și Rosneft dominând producția de energie. Această dependență energetică a stimulat o creștere economică semnificativă, dar face și Rusia vulnerabilă la fluctuațiile prețurilor globale și la sancțiunile energetice. Sectorul manufacturier este centrat pe industriile grele, inclusiv arme, substanțe chimice și oțel. Totodată, Rusia este unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume. De la invazia Ucrainei în 2022, economia Rusiei a devenit mai dependentă de sectorul militar și de cheltuielile guvernamentale și mai dependentă de Asia în detrimentul Europei.

10. Canada

PIB 2026: 2,4 trilioane USD

Economia Canadei este bogată în resurse, petrolul, silvicultura și mineritul având o contribuție importantă la exporturi. Acestea fiind spuse, PIB-ul Canadei în ansamblu este încă dominat de sectorul serviciilor, serviciile financiare și tehnologice având puncte forte deosebite. În ultimii ani, activitatea economică a fost susținută de cererea puternică din partea partenerului comercial cheie, SUA, precum și de o creștere rapidă a populației - din 2019 până în 2024 populația a crescut cu aproximativ 10%, peste tendința istorică. Guvernul a redus recent cotele de imigrare în contextul creșterii șomajului și al nemulțumirii publicului față de costurile ridicate ale locuințelor".





























