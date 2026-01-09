€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Testamentul lăsat de Brigitte Bardot, contestat. Fiul și soțul se ceartă pentru 69 de milioane de dolari
Data actualizării: 23:14 09 Ian 2026 | Data publicării: 23:14 09 Ian 2026

Testamentul lăsat de Brigitte Bardot, contestat. Fiul și soțul se ceartă pentru 69 de milioane de dolari
Autor: Doinița Manic

Brigitte-Bardot Imagine cu actrița Brigitte-Bardot

Fiul și soțul lui Brigitte Bardot au intentat un proces împotriva testamentului celebrei actrițe. În ultimul său testament, Bardot a lăsat averea sa de 69 de milioane de euro organizației sale pentru protecția...

 

Fiul și soțul lui Brigitte Bardot au intentat un proces împotriva testamentului lăsat de celebra actriță. În ultimul său testament, Bardot a lăsat averea sa de 69 de milioane de euro organizației sale pentru protecția animalelor. Rudele ei, aproape complet excluse din document, consideră însă că scrierea este ilegală, așa că au contestat documentul, scrie Quifinanza.

Averea lui Bardot a fost investită în mare parte: obligațiuni guvernamentale, proprietăți imobiliare și fonduri de investiții, care garantează randamente substanțiale, suficiente pentru a finanța activitățile fundației.

Testamentul lui Bardot: Fiului i-ar fi lăsat doar 15% din avere

Astăzi, organizația ajută mii de câini, pisici, capre, oi, porci și cai. Bardot a lăsat aproximativ 15% din avere fiului ei și chiar mai puțin soțului ei.

Se spune că cele două cazuri sunt paralele. Cea mai puternică poziție pare a fi cea a lui Nicolas-Jacques Charrier, fiul lui Bardot. Fiind copil unic, conform legii franceze privind succesiunile, el ar trebui să primească cel puțin jumătate din averea mamei sale. Avocații lui Charrier consideră donații către organizație ilegale. Cazul lui d'Ormale, care nu are dreptul automat la nimic în calitate de soț, este mai puțin solid.

Conform calculelor efectuate după moartea sa, Brigitte Bardot ar fi trebuit să aibă o avere netă de aproximativ 69,5 milioane de euro la sfârșitul anului 2025. Aceștia nu sunt bani lichizi, ci în mare parte investiții. Investițiile cunoscute reprezintă aproximativ 60% din cifra estimată.

Detalii despre Fundația Bardot pentru Drepturile Animalelor

Apărarea drepturilor animalelor a fost o pasiune a lui Bardot încă din anii 1960. Abia în 1986, însă, actrița a decis să creeze fundația care îi poartă numele pentru a aborda problemele pe care le denunța de ani de zile cu privire la tratamentul animalelor domestice, sălbatice și de fermă.

Fundația finanțează diverse proiecte, de la conștientizarea drepturilor animalelor la conservarea vieții sălbatice și acțiune directă. Cu toate acestea, în 2019, Curtea de Conturi Franceză a criticat fundația pentru lipsa sa de transparență în utilizarea banilor donatorilor săi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

brigitte bardot
avere
testament
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Testamentul lăsat de Brigitte Bardot, contestat. Fiul și soțul se ceartă pentru 69 de milioane de dolari
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Regulile neobișnuite de dormit ale lui Kate Middleton și Prințului William în reședința regală
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Acordul UE-Mercosur - Radu Miruță îl contrazice pe Florin Barbu: Nu a adus date. Acordul e un câștig direct pentru economia românească
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Maria Grapini, lămuriri de la Bruxelles despre acordul Mercosur. Ce se întâmplă când intră în Europa un produs neconform
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Cer de nuanță roz aprins in Marea Britanie. De unde era, de fapt, misterioasa lumină văzută în Birmingham
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Tragedie fără margini în familia preotului din Vatra Dornei, după ce soția sa a făcut accident cu cei cinci copii în mașină
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close