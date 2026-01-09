Testamentul lăsat de Brigitte Bardot, contestat. Fiul și soțul se ceartă pentru 69 de milioane de dolari

Fiul și soțul lui Brigitte Bardot au intentat un proces împotriva testamentului lăsat de celebra actriță. În ultimul său testament, Bardot a lăsat averea sa de 69 de milioane de euro organizației sale pentru protecția animalelor. Rudele ei, aproape complet excluse din document, consideră însă că scrierea este ilegală, așa că au contestat documentul, scrie Quifinanza.

Averea lui Bardot a fost investită în mare parte: obligațiuni guvernamentale, proprietăți imobiliare și fonduri de investiții, care garantează randamente substanțiale, suficiente pentru a finanța activitățile fundației.

Testamentul lui Bardot: Fiului i-ar fi lăsat doar 15% din avere

Astăzi, organizația ajută mii de câini, pisici, capre, oi, porci și cai. Bardot a lăsat aproximativ 15% din avere fiului ei și chiar mai puțin soțului ei.

Se spune că cele două cazuri sunt paralele. Cea mai puternică poziție pare a fi cea a lui Nicolas-Jacques Charrier, fiul lui Bardot. Fiind copil unic, conform legii franceze privind succesiunile, el ar trebui să primească cel puțin jumătate din averea mamei sale. Avocații lui Charrier consideră donații către organizație ilegale. Cazul lui d'Ormale, care nu are dreptul automat la nimic în calitate de soț, este mai puțin solid.

Conform calculelor efectuate după moartea sa, Brigitte Bardot ar fi trebuit să aibă o avere netă de aproximativ 69,5 milioane de euro la sfârșitul anului 2025. Aceștia nu sunt bani lichizi, ci în mare parte investiții. Investițiile cunoscute reprezintă aproximativ 60% din cifra estimată.

Detalii despre Fundația Bardot pentru Drepturile Animalelor

Apărarea drepturilor animalelor a fost o pasiune a lui Bardot încă din anii 1960. Abia în 1986, însă, actrița a decis să creeze fundația care îi poartă numele pentru a aborda problemele pe care le denunța de ani de zile cu privire la tratamentul animalelor domestice, sălbatice și de fermă.

Fundația finanțează diverse proiecte, de la conștientizarea drepturilor animalelor la conservarea vieții sălbatice și acțiune directă. Cu toate acestea, în 2019, Curtea de Conturi Franceză a criticat fundația pentru lipsa sa de transparență în utilizarea banilor donatorilor săi.