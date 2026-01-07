€ 5.0905
DCNews Stiri Cine a cântat la funeraliile lui Brigitte Bardot
Data publicării: 14:39 07 Ian 2026

Cine a cântat la funeraliile lui Brigitte Bardot
Autor: Dana Mihai

Brigitte-Bardot Brigitte-Bardot
 

Momente emoționante la funeraliile lui Brigitte Bardot. Ceremonia de la Saint-Tropez a avut interpretări muzicale din partea multor vedete.

Cântăreaţa Mirelle Matieu a cântat a cappella în faţa sicriului lui Brigitte Bardot, miercuri, la înmormântarea acesteia în oraşul mediteranean Saint-Tropez, unde celebra actriţă şi activistă pentru drepturile animalelor a murit pe 28 decembrie de cancer, la vârsta de 91 de ani, şi unde a trăit o mare parte din viaţă. La sfârşitul ceremoniei, trupa Gipsy Kings a interpretat "Djobi Djoba", potrivit EFE.

Mireille Mathieu a interpretat "Panis Angelicus", bazată pe opera lui Cesar Franck, cu versuri de Sfântul Toma d'Aquino, în faţa sicriului fostei vedete franceze. Apoi, tenorul francez de operă pop Vincent Niclo a cântat "Ave Maria" de Gounod.

„Djobi Djoba”, cântecul care a însoțit plecarea sicriului

Sicriul a părăsit biserica pe acordurile cântecului "Djobi Djoba" al trupei Gipsy Kings, grup la a cărui promovare Bardot a contribuit.

Sicriul lui Brigitte Bardot, acoperit cu ratan şi împodobit cu buchete de flori, a intrat în Biserica Adormirii Maicii Domnului la ora 11:20 pentru o ceremonie privată şi simplă, la care au participat 400 de invitaţi, în principal prieteni apropiaţi şi rude, precum şi membri ai Fundaţiei Brigitte Bardot. Totuşi, ceremonia funerară a fost transmisă în direct pe mai multe ecrane gigantice din Saint-Tropez.

La funeralii a fost prezentă şi lidera extremei drepte franceze, Marine le Pen, şi, din partea statului francez, a participat şi Aurore Berge, ministrul delegat pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi lupta împotriva discriminării.

Fiul artistei, Nicolas-Jacques Charrier, în vârstă de 65 de ani, a primit sicriul la intrarea în biserică şi a stat în primul rând în timpul ceremoniei religioase, care a început cu părintele Jean-Paul Gouarin rugându-i pe cei prezenţi să-şi pună deoparte telefoanele mobile şi să se abţină de la a face fotografii.

Sicriul a ajuns la biserică pe muzica Mariei Callas pe fundal, într-o procesiune urmată pe străzi de sute de localnici şi fani ai lui Bardot, care au filmat momentul cu telefoanele mobile. Unii au exclamat cuvinte de recunoaştere pentru artistă la trecerea sa: "Bravo, mulţumim Brigitte" sau "Te iubim, Brigitte", potrivit presei locale.

De la moartea lui Brigitte Bardot, acum zece zile, omagiile fanilor şi turiştilor au umplut străzile din Saint-Tropez.

În Place Blanqui, lângă port, fotografii ale vedetei de cinema, împreună cu mesaje de afecţiune şi flori, au fost expuse în jurul unei statui de aur a lui Brigitte Bardot, dezvelită în 2017 ca un omagiu al oraşului Saint-Tropez adus celui mai faimos locuitor al său.

Ofrande similare au fost amplasate în Golful Canebiers, lângă La Madrague, reşedinţa lui Bardot, unde admiratorii actriţei au lăsat şi căţei şi pisici de pluş în semn de recunoaştere a îndelungatei sale lupte pentru drepturile animalelor.

Soțul lui Brigitte Bardot a dezvăluit cauza decesului actriței

În oraş, magazinele şi-au decorat şi ele vitrinele cu imagini ale vedetei, în timp ce biroul de turism a expus imagini cu Brigitte Bardot, cu un mesaj simplu: "Mulţumim, Brigitte".

La rândul său, primăria oraşului a coborât steagurile în bernă şi a afişat două bannere cu imaginea lui Brigitte Bardot pe faţada clădirii.

Anterior, agenţia AFP a relatat că Brigitte Bardot a murit de cancer, conform declaraţiilor soţului ei, Bernard d'Ormale, pentru revista săptămânală Paris Match.

Brigitte Bardot "a rezistat foarte bine celor două operaţii pe care le-a suferit pentru a trata cancerul care i-a luat viaţa", a declarat d'Ormale, într-un interviu publicat marţi seara pe site-ul Paris Match.

El nu a specificat de ce tip de cancer suferea actriţa.

În acest interviu acordat Paris Match, Bernard d'Ormale a explicat şi motivele înmormântării lui Bardot în cimitirul marin din Saint-Tropez, chiar dacă ea şi-a exprimat adesea dorinţa de a fi înmormântată la La Madrague.

"Acum câţiva ani, şi-a dat seama că nu ar fi fost gestionabil pentru primărie... Imaginaţi-vă procesiunile de turişti care se înghesuiau de-a lungul îngustei poteci de coastă. (...) Brigitte se resemnase, aşadar, să renunţe la demersuri, acceptând ideea de a fi înhumată în cavoul unde se află părinţii ei, pe care îi adora, în cimitirul marin", a explicat d'Ormale. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

brigitte bardot
funeralii Brigitte Bardot
