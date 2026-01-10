€ 5.0887
DCNews Stiri Internațional Trump amenință regimul din Iran: "O să începem să tragem și noi"
Data publicării: 08:15 10 Ian 2026

Trump amenință regimul din Iran: "O să începem să tragem și noi"
Autor: Bogdan Bolojan

Trump numește un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca, iritată, a convocat ambasadorul SUA Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump amenință regimul din Iran că în cazul în care se va trage în protestatari, SUA se vor implica.

 

"Și din nou le spun liderilor iranieni: mai bine să nu începeți să trageți, pentru că vom începe să tragem și noi", a spus Trump în timpul unei întâlniri cu mai mulți directori din industria petrolieră, la Casa Albă, conform CNN. 

El a adăugat însă că acest lucru nu ar însemna "trupe americane pe teren", în Iran

"Dacă încep să omoare oameni, așa cum au făcut în trecut, ne vom implica", a declarat Trump.

"Asta nu înseamnă trupe pe teren, dar înseamnă să lovim foarte, foarte dur acolo unde doare." 

"Iranul are probleme mari"

În ceea ce privește escaladarea protestelor, Trump a spus: "Iranul are probleme mari".

"Din ce văd eu, oamenii preiau controlul asupra unor orașe despre care nimeni nu credea, până acum câteva săptămâni, că ar fi posibil așa ceva", a spus Trump.

Trump nu a precizat la ce orașe se referă. Deocamdată se vorbește că manifestanții au preluat un sigur oraș: Abdanan. Situația din Iran, tăierea comunicațiilor și accesului la internet face foarte greu pentru presă confirmarea informațiilor, mai ales în zone mai periculoase. 

Iranul se confruntă de mai multe săptămâni cu un val de proteste ample, generate de nemulțumiri economice profunde, inflație ridicată, șomaj și de restricțiile sociale impuse de regimul de la Teheran. Mișcările de stradă au izbucnit inițial în orașe mari, dar s-au extins rapid în mai multe provincii, cu participarea tinerilor, a muncitorilor și a unor categorii sociale care, în mod tradițional, au evitat confruntarea directă cu autoritățile.

