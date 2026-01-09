€ 5.0887
Data actualizării: 20:21 09 Ian 2026 | Data publicării: 18:46 09 Ian 2026

Un român, închis în Belgia, deși nu era vinovat. Eroarea care l-a băgat după gratii
Autor: Doinița Manic

roman inchisoare belgia Imagine cu inchisoare. Foto: Pixabay

Un român a stat două săptămâni nevinovat într-o închisoare din Belgia.

 

Un român de 25 de ani a stat două săptămâni nevinovat într-o închisoare din Belgia, chiar în perioada sărbătorilor. Acesta fost condamnat pe 14 mai anul trecut de către tribunalul din Halle la o pedeapsă cu închisoarea de doi ani, scrie nieuwsblad.be, după ce între 22 ianuarie și 16 august 2024 a comis mai multe abateri privind viteza.

Dar, atenție, nu pentru aceste abateri a fost condamnat. Tânărul nu a plătit amenzile, iar dosarele au ajuns la parchet. Acolo s-a constatat că românul nu deținea un permis de conducere valabil. Ulterior, Tribunalul din Halle l-a condamnat pentru acest lucru, în lipsă, adică fără ca tânărul să fie prezent la judecată.

La fel s-a întâmplat și pe 23 aprilie anul trecut la Tribunalul din Bruxelles, unde a fost condamnat la șase luni de închisoare.

În total, tânărul a primit doi ani și jumătate de închisoare. Pe 20 decembrie 2025 el a fost arestat și a stat după gratii aproximativ două săptămâni. Din închisoarea din Mons a formulat apel. Cazul său a fost reanalizat abia săptămâna aceasta la Tribunalul din Halle.

Românul avea, de fapt, permis de conducere valabil din februarie 2020

Avocatul său a prezentat documentele necesare care demonstrau că românul avea dreptul să conducă.

„Bărbatul deține un permis de conducere valabil din februarie 2020. Prin urmare, solicităm achitarea în acest punct. În ceea ce privește celelalte acuzații, nu există dispută. Are o soție și doi copii și vrea să meargă acasă”, a spus avocatul.

Așa se face că judecătorii au decis să transforme pedeapsa de doi ani de închisoare într-o amendă de 800 de euro. Celălalt caz al său va fi reanalizat la Tribunalul din Bruxelles. 

Motivul pentru care Justiția a presupus că românul nu avea un permis valabil rămâne însă neclar. Potrivit avocatului tânărului, acesta își schimbase la timp permisul românesc cu unul belgian, dar această informație nu fusese încă înregistrată peste tot.

 
 
 
 
 
 
 

roman
inchisoare
belgia
