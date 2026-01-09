Unul dintre proprietarii barului Le Constellation din Crans-Montana, care a luat foc de Anul Nou, arestat preventiv

Unul dintre cei doi coproprietari ai barului elvețian Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit într-un incendiu devastator produs în ajunul Anului Nou, a fost arestat preventiv. Procurorii elvețieni au declarat că exista riscul ca Jacques Moretti, cetățean francez, să fugă.

El și soția sa, Jessica, care este, de asemenea, cetățean francez, sunt suspectați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă.

Decizia de a-l reține pe Jacques Moretti a venit după ce el și soția sa, care dețin împreună barul, au fost interogați vineri de procurorii din Valais. Conform legislației elvețiene, persoana care face obiectul unei anchete este ținută în arest până la luarea unei decizii judecătorești timp de 48 de ore. Cuplul fusese anterior plasat sub anchetă penală.

Ce spun proprietarii barului Le Constellation despre cele întâmplate

Coproprietarii au declarat că sunt „devastați”, promițând „cooperare deplină” cu ancheta în curs, scrie BBC.

Procurorii au declarat că ei cred că incendiul a izbucnit atunci când oamenii care sărbătoreau Anul Nou au ridicat sticle de șampanie cu artificii atașate, aprinzând spuma fonoizolantă de pe tavanul barului de la subsol.

Zi de doliu național în Elveția

Vineri, Elveția a ținut un minut de reculegere într-o zi națională de doliu pentru victimele incendiului. Clopotele bisericilor au răsunat apoi în toată țara timp de cinci minute.

Trenurile și tramvaiele s-au oprit, iar aeroportul din Zurich a întrerupt pentru scurt timp operațiunile. La o comemorare locală organizată în Crans-Montana, pompierii au fost aplaudați în picioare.

Vestea că barul nu a fost inspectat timp de cinci ani a șocat familiile victimelor.

Romain Jordan, care reprezintă unele dintre familii, a declarat la începutul acestei săptămâni că „numărul uimitor de încălcări și deficiențe în cadrul inspecțiilor ridică întrebarea dacă municipalitatea ar trebui investigată cu o urgență și mai mare”.

Primarul din Crans-Montana nu poate explica de ce barul nu a fost verificat

Locuri precum Le Constellation ar fi trebuit verificate anual, dar primarul din Crans-Montana, Nicolas Feraud, a declarat marți că nu poate explica de ce acest lucru nu s-a făcut atât de mult timp la barul respectiv.

„Regretăm acest lucru - le datorăm familiilor și ne vom asuma responsabilitatea”, a spus el.

El a adăugat că artificiile vor fi interzise în localurile din Crans- Montana

Tragedia din Crans-Montana trasă la indigo cu cea de la Colectiv

Reamintim că oncendiul produs în barul Le Constellation din Crans-Montana a dus la moartea a 40 de oameni și la rănirea altor 116. Multe dintre victime aveau sub 20 de ani. Se crede că incendiul a fost declanșat de lumânările tip artificii montate pe sticlele de șampanie, ridicate prea aproape de tavan în timpul petrecerii de Revelion.

Mulți dintre răniți au arsuri grave și sunt tratați în Elveția și în alte țări europene. Înmormântările unora dintre cei care au murit au avut loc. Precizăm că în România s-a discutat mult despre faptul că tragedia din Crans-Montana pare trasă la indigo cu cea de la Colectiv.