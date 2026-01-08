€ 5.0871
Managerul barului din Crans-Montana a fugit cu banii în timpul incendiului care a omorât 40 de persoane
Data publicării: 16:57 08 Ian 2026

Managerul barului din Crans-Montana a fugit cu banii în timpul incendiului care a omorât 40 de persoane
Autor: Tiberiu Vasile

Managerul barului din Crans-Montana a fugit cu banii în timpul incendiului care a omorât 40 de persoane Sursa FOTO Facebook Vitalie Cojocari
 

În Crans-Montana, un incendiu devastator a ucis 40 de persoane într-un bar, în timp ce managerul barului ar fi fugit cu banii din casă.

Detalii șocante ies la iveală după tragedia petrecută în stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu izbucnit într-un bar aglomerat de Anul Nou a dus la moartea a 40 de persoane și a rănit grav alte zeci. În centrul anchetei se află managerul barului din Crans-Montana, acuzată că, în momentele critice, ar fi ales să plece cu banii încasați în acea seară, în loc să ajute clienții prinși în flăcări.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, ar fi fost surprinsă părăsind barul Le Constellation cu casa de marcat, în timp ce focul se extindea rapid în interiorul localului.

Incendiu devastator într-un bar din Crans-Montana

Martorii povestesc scene de panică extremă. Zeci de oameni au încercat să iasă din bar, cerând ajutor medical, în timp ce flăcările cuprindeau tavanul și zona principală. În acest context, anchetatorii susțin că managerul barului din Crans-Montana nu ar fi intervenit pentru evacuare, ci ar fi dispărut din local.

Daily Mail notează că femeia este cercetată penal pentru omor din imprudență și vătămare corporală, în condițiile în care nu mai puțin de 119 persoane au suferit arsuri grave în urma incendiului din Alpii elvețieni.

Suspiciuni legate de banii luați din bar

Un element care a atras atenția anchetatorilor este rana suferită de Jessica Moretti. Aceasta și-ar fi ars un braț în timpul tragediei. Publicația franceză Public ridică întrebarea dacă arsura s-a produs „în timp ce recupera casa de marcat”.

Ipoteza este analizată în contextul în care mai mulți martori spun că femeia nu a mai fost văzută în bar după primele momente ale incendiului, în timp ce clienții încercau să iasă disperați din clădire.

Cum ar fi izbucnit incendiul în care au murit 40 de persoane

Anchetatorii cred că focul a pornit după ce angajații au agitat sticle de șampanie prevăzute cu artificii, foarte aproape de tavan. Flăcările s-ar fi propagat aproape instantaneu, aprinzând materialele din interior și blocând practic evacuarea.

Surse din anchetă spun că incendiul s-a dezvoltat în doar câteva secunde, transformând localul într-o capcană.

Probleme grave de siguranță la barul din Crans-Montana

Soțul Jessicăi Moretti, Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, este proprietarul barului. Deși nu se afla în local în noaptea tragediei, acesta este și el vizat de ancheta penală. Cei doi sunt suspecți, însă până acum nu au fost arestați.

Fostul personal al barului a declarat anchetatorilor că normele de siguranță erau tratate superficial. Stingătoarele ar fi fost ținute sub cheie, iar ieșirea de urgență era, în mod frecvent, blocată. De asemenea, se verifică dacă materialele fonoizolante de pe tavan respectau standardele legale.

Declarațiile familiei Moretti după tragedie

Familia Moretti, originară din Corsica, administrează barul din 2015 și deține mai multe proprietăți, inclusiv o locuință în apropierea stațiunii și una pe Riviera Franceză. Cei doi au fost audiați de procurorii elvețieni, care au anunțat că vor continua investigațiile pentru „incendiu din neglijență” și „omor din neglijență”, dacă „răspunderea penală va fi stabilită”.

Jacques Moretti susține că localul „a respectat toate reglementările de siguranță”, deși, conform datelor oficiale, barul a fost verificat de autorități de doar „de trei ori în zece ani”.

Cazul rămâne deschis, iar procurorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în noaptea în care 40 de persoane și-au pierdut viața.

CITEȘTE ȘI: Primarul din Crans-Montana refuză să demisioneze. "Am fost ales de cetățeni"!
 

