Bulgaria: Amenzi de peste 100.000 de euro pentru comercianții care au mărit nejustificat prețurile

Agenția Națională de Administrare Fiscală din Bulgaria a impus până acum amenzi de aproape 200.000 leva (aproximativ 102.000 de euro) pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro, în special pentru prețuri umflate în mod nejustificat, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt Anna Mitova, informează publicația The Sofia Globe, citată de Agerpres.

Majoritatea companiilor sunt oneste și respectă reglementările Legii privind adoptarea euro, a dat asigurări Mitova. Aceasta a adăugat: „Datele noastre arată că în general comercianții sunt onești, iar încălcări ale reglementărilor s-au găsit la mai puțin de 10% dintre cei inspectați”.

„În prezent sunt procesate numeroase informații în urma inspecțiilor, deoarece comercianții au cinci zile lucrătoare pentru a furniza documente cu informații privind prețurile lor, înainte și după 1 ianuarie. Și dacă există creșteri de prețuri, ei trebuie să ofere explicații privind motivele acestor majorări”, a declarat oficialul.

Deja Agenția Națională de Administrare Fiscală din Bulgaria a primit aproximativ 1.000 de rapoarte din partea cetățenilor, multe referindu-se la produsele alimentare, iar inspectorii le analizează prioritar.

Măriri de prețuri nejustificate

Tsvetislava Lakova de la Comisia pentru protecția consumatorilor a anunțat că până vineri dimineața au fost inspectate 14 magazine de retail din Sofia, iar cinci dintre ele au majorat nejustificat prețurile.

Cea mai mare bancă din Bulgaria, DSK Bank, a informat vineri că o sumă totală de 290 milioane de leva a fost acceptată la filialele sale în primele trei zile lucrătoare din ianuarie. În medie, depozitele în numerar în această perioadă s-au situat la aproximativ 45 milioane de leva pe zi, în timp ce schimbul valutar mediu în numerar a fost de aproximativ 52 milioane de leva pe zi.

Clienții preferă să primească fondurile în numerar în cadrul schimbului valutar, în timp ce depunerile în cont sunt mai puțin frecvente, dar în medie cu sume mai mari.

În privința tranzacțiilor, banca a raportat în medie aproximativ 10.000 depuneri de numerar pe zi, cel mai mare număr de tranzacții fiind în 5 ianuarie, prima zi lucrătoare din ianuarie - 12179.

În trei zile, filialele DSK Bank au procesat aproape 7,9 milioane de monede, cu o greutate totală de peste 35 tone, și aproape 5,4 milioane de bancnote.

Datele DSK Bank arată preferința clienților pentru monede cu o valoare nominală mai mare. În doar trei zile, peste 1,28 milioane de monede de o leva și aproape 840.000 de monede de două leva au fost procesate.

