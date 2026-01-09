€ 5.0887
DCNews Stiri Aeroporturile UE, paralizate de sistemul biometric: Cozi record și întârzieri pentru pasageri
Data publicării: 16:47 09 Ian 2026

Aeroporturile UE, paralizate de sistemul biometric: Cozi record și întârzieri pentru pasageri
Autor: Tiberiu Vasile

Aeroporturile UE, paralizate de sistemul biometric: Cozi record și întârzieri pentru pasageri Foto: Pixabay / aeroport

Pasagerii din aeroporturile UE se confruntă cu întârzieri majore și cozi uriașe din cauza implementării sistemului biometric EES.

 

Încercarea de a moderniza controalele la frontieră prin Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES), care colectează date biometrice de la călătorii din afara UE, generează în realitate cozi interminabile și întârzieri considerabile pe aeroporturile din Europa, potrivit The Telegraph.

Problemele afectează atât aeroporturi mari, cât și porturi strategice, printre care Dover, Lisabona, Malaga și Alicante. Cauzele sunt multiple: defecțiuni tehnice, personal insuficient și implementare neuniformă a sistemului.

Creșterea numărului de pasageri agravează situația

Pe măsură ce procentul pasagerilor supuși verificărilor a crescut rapid, de la 10% la 35% și urmează să ajungă la 100% în aprilie, experții avertizează că situația ar putea degenera într-un adevărat "dezastru logistic". Este tot mai probabil ca termenul-limită pentru aplicarea completă a sistemului să fie amânat din nou.

Lansare întârziată și probleme tehnice

După trei ani de întârzieri, EES a fost lansat în octombrie, însă unele puncte cheie de frontieră au avut dificultăți imediate. Portul Dover a amânat implementarea sistemului pentru pasagerii din mașini, Portugalia a revenit la ștampilele manuale, iar la aeroporturi precum Malaga s-au format cozi enrome.

Experții avertizează: fără soluționarea rapidă a problemelor, aeroporturile riscă blocaje majore.

Creșterea pragului de verificare va tensiona și mai mult aeroporturile UE

De vineri, 9 ianuarie, situația va deveni și mai tensionată. Până acum, doar 10% din călători erau supuși verificărilor EES; de vineri, procentul va crește la 35%, iar până pe 10 aprilie la 100%.

Scopul sistemului EES este modernizarea controlului la frontieră în cele 29 de țări Schengen. Prin preluarea datelor biometrice, imagini faciale și amprente, sistemul lucrează împreună cu bazele de date de securitate pentru a detecta infractorii, a identifica documente false și a surprinde persoanele care depășesc durata legală de ședere. În teorie, aceste funcții ar trebui să accelereze procesul de verificare.

Probleme la implementare: chioșcuri defecte și personal insuficient

În practică, procesul a fost încetinit de chioșcuri defecte, deficiențe software și lipsa personalului. La Dover, verificările pasagerilor din mașini nu au fost niciodată activate, autoritățile franceze fiind responsabile de implementare, inclusiv pentru Eurostar.

Mai mult, în terminalele britanice au apărut cerințe suplimentare, precum dovezi de cazare, asigurare de călătorie și bilete de întoarcere, care au fost ulterior eliminate din cauza riscului de a genera întârzieri suplimentare.

Unde a fost introdus EES, timpii de așteptare au crescut cu până la 70%, atingând trei ore în perioadele aglomerate, potrivit lui Olivier Jankovec, director general ACI Europe. „Acest lucru provoacă un disconfort semnificativ călătorilor și creează perturbări operaționale pentru aeroporturi”, spune el.

Cozi uriașe și frustrări crescânde

Saj Ahmad, analist la StrategicAero Research, a declarat: „Nu aș descrie această implementare decât ca o harababură. Și nici măcar nu suntem în sezonul de vârf, care e vara. Am văzut cozi uriașe, lipsă de personal și frustrare uriașă în rândul pasagerilor.”

Inițial, implementarea graduală pe șase luni a sistemului EES ar fi trebuit să evite blocajele, dar perioada de grație se încheie vineri. Creșterea de la 10% la 35% a pasagerilor supuși verificărilor va pune la încercare aeroporturile UE, iar dacă problemele operaționale nu sunt rezolvate, perturbările vor fi mult mai serioase, avertizează Jankovec.

Impact asupra aeroporturilor UE și companiilor aeriene

„Dacă toate problemele nu sunt rezolvate în săptămânile următoare, creșterea pragului la 35% va duce inevitabil la congestie severă și perturbări sistemice pentru aeroporturi și companii aeriene”, subliniază Jankovec.

Astfel, pasagerii se pot aștepta la cozi uriașe și întârzieri pe majoritatea aeroporturilor din Europa, iar haosul provocat de sistemul biometric rămâne departe de a fi gestionat complet, conform The Telegraph

