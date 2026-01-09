€ 5.0887
Cer de nuanță roz aprins in Marea Britanie. De unde era, de fapt, misterioasa lumină văzută în Birmingham
Data actualizării: 21:50 09 Ian 2026 | Data publicării: 21:42 09 Ian 2026

Cer de nuanță roz aprins in Marea Britanie. De unde era, de fapt, misterioasa lumină văzută în Birmingham
Autor: Andrei Itu

cer roz uk Cer de nuanță roz aprins in Marea Britanie / Foto Facebook Faisal Azhar

Cerul din Marea Britanie, regiunea orașului Birmingham, a devenit roz aprins, după ce furtuna Goretti a adus un val de zăpadă.

 

Numeroase imagini au fost distribuite masiv, pe rețelele sociale, în care internauții au surprins acest fenomen în Birmingham, dar și în Hednesford, regiunea West Midlands, în contextul furtunii Goretti, potrivit BBC.

Speculații și controverse privind cerul roz din Birmingham, UK

Pozele au alimentat speculații conform cărora ar fi vorba despre Aurora Boreală, alții au indicat că ar putea fi o reflexie a luminilor UV roz de la stadionul clubului de fotbal Birmingham City.

Prezentatorul meteo al BBC, Simon King, a spus că stratul de nori și ninsoarea pot face cerul mai reflectorizant. ”Astfel, noaptea este destul de frecvent să apară acea strălucire albicioasă, atunci când ninge și sunt aprinse luminile stradale. În acest caz, misterul este sursa luminii”, a mai declarat el.

El a adăugat că situația ar putea fi similară cu un caz în care doi prieteni au confundat luminile hotelului Premier Inn cu Aurora Boreală.

Misterul lumini roz din Birmingham, elucidat

Se pare că sursa spectacolului au fost simple lumini LED roz utilizate pentru gazonul stadionului  ”St Andrew's Stadium” al echipei Birmingham City. Mai mult, clubul de fotbal a confirmat situația.

De asemenea, clubul de fotbal Hednesford Town a scris pe rețelele sociale că un fenomen asemănător s-a întâmplat la începutul săptămânii, fiind cauzat de luminile LED folosite pentru terenul de joc, care ”ajută iarba să crească și să se refacă, menținându-ne pregătiți să urmărim trei puncte, nu aurora”.

Foto

Alte explicații meteorologice privind fascinantul cer de nuanță roz din Birmingham

”Condițiile atmosferice, cu nori joși și chiar în timpul ninsorii, pot face cerul mai reflectorizant și pot evidenția strălucirea iluminatului stradal, a clădirilor și chiar a luminilor violet provenite de la stadioanele de fotbal”, a mai spus meteorologul.

”Lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai ușor împrăștiate de zăpadă sau de picăturile de apă, permițând ca lungimile de undă mai lungi, precum roșu și portocaliu să treacă. Acest lucru poate avea efectul de a transforma culorile în nuanțe mai roz sau portocalii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Met Office, Grahame Madge, conform sursei citate.

Cer de nuanță roz aprins in Marea Britanie. De unde era, de fapt, misterioasa lumină văzută în Birmingham
 
