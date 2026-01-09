Ce anunț a făcut managementul lui Tom Jones și de ce îi vizează pe fani

Tom Jones, care a împlinit recent 85 de ani și rămâne activ în muzică, cu apariții publice și proiecte dedicate fanilor săi, a transmis, prin echipa sa de management, un mesaj de avertizare care îi vizează direct pe admiratorii artistului din întreaga lume.

Avertisment transmis de echipa artistului

"Din păcate, am fost informați că există multe profiluri false online care se dau drept Sir Tom Jones și/sau echipa lui și care încearcă să înșele fanii și membrii publicului. Sir Tom NU comunică personal sau direct cu persoane prin canalele sale de social media.

Dacă un profil fals încearcă să vă contacteze în privat, raportați-l și blocați-l. Acesta NU va fi Sir Tom Jones sau echipa lui. Este trist și descurajator să auzim despre acești escroci care încearcă să păcălească și să abuzeze persoane vulnerabile, așa că vă rugăm să fiți precauți și în siguranță online.

Managementul Tom Jones", scrie în postarea de pe pagina oficială a artistului.