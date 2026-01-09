€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Român acuzat de jafuri în serie cu un Porsche: 10 supermarketuri jefuite într-o zi. Ce metodă avea
Data publicării: 18:40 09 Ian 2026

Român acuzat de jafuri în serie cu un Porsche: 10 supermarketuri jefuite într-o zi. Ce metodă avea
Autor: Tiberiu Vasile

minor-arestat-preventiv-pentru-30-de-zile-pentru-talharirea-unui-nepalez--in-hunedoara_75016100 FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un român de 28 de ani este anchetat în Germania pentru o serie de furturi din supermarketuri, după ce procurorii susțin că ar fi jefuit 10 magazine într-o singură zi.

 

Un tânăr de 28 de ani din România, identificat drept Matei T., este acuzat că a pus la punct o serie de furturi repetate din supermarketuri, deplasându-se rapid între magazine cu un Porsche Panamera. Ancheta susține că, într-o singură zi, ar fi intrat în nu mai puțin de 10 supermarketuri, majoritatea aflate în landul Hessa. În total, procurorii vorbesc despre 16 fapte distincte de furt.

Dosar extins în mai multe regiuni din Europa

Procuratura germană a formulat oficial acuzațiile, iar cazul nu se limitează la o singură zonă. Deși o parte consistentă a furturilor ar fi avut loc în Hessa, anchetatorii susțin că bărbatul ar fi acționat și în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară, dar și în afara Germaniei, în Italia și Marea Britanie.

În documentele anchetei apare și suspiciunea că Matei T. nu ar fi acționat singur. Potrivit procurorilor, acesta ar fi făcut parte dintr-o rețea specializată în sustragerea de produse scumpe, ușor de valorificat ulterior.

„Hoțul cu Porsche”: cum funcționa metoda

Anchetatorii au reconstruit modul de operare pe baza imaginilor de supraveghere și a declarațiilor din dosar. Conform actului de acuzare, Matei T. ajungea la magazine la volanul unui Porsche Panamera. „Cobora hotărât, cu un rucsac mare și gol în spate, lua un cărucior de cumpărături și încărca produse de marcă în cantități mari”, este descrierea făcută de anchetatori, citată de publicația germană Bild.

Produsele vizate erau alese atent: cafea, șampon, ciocolată, lame de ras, periuțe și pastă de dinți. După ce verifica lipsa sistemelor de securitate, părăsea magazinul fără grabă și se urca din nou în mașina de lux.

10 supermarketuri jefuite într-o zi: traseul din Hessa

Ritmul în care acționa reiese clar din imaginile video analizate de poliție. Într-o dimineață, Matei T. a intrat într-un supermarket Rewe din Wetter, în Hessa, de unde ar fi plecat cu produse în valoare de aproape 700 de euro, în special șampon și pastă de dinți.

Două ore mai târziu, camerele l-au surprins într-un alt magazin, în Dautphtetal, la circa 20 de kilometri depărtare. Aici, prejudiciul ar fi fost de aproximativ 165 de euro. La doar 20 de minute după acel episod, a urmat un nou furt, într-un supermarket Rewe din Steffenberg, aflat la alți 25 de kilometri, unde ar fi sustras pastă de dinți în valoare de aproape 500 de euro.

Potrivit anchetatorilor, aceste trei episoade sunt doar o parte dintr-un traseu mult mai amplu. În total, în acea zi, românul acuzat de jafuri în serie ar fi intrat în 10 supermarketuri, toate în intervale scurte de timp.

Procurorii mai susțin că bărbatul se afla în Germania din iunie 2023 „cu un singur scop: să comită infracțiuni”. Magazinele afectate au făcut plângeri repetate și au pus la dispoziție înregistrările de pe camerele de supraveghere.

De la supraveghere la arestare

La un moment dat, suspectul a intrat în atenția directă a poliției și a fost monitorizat. În august, în timpul unei întâlniri cu presupuşi complici în Hessa, forțele de ordine au descoperit cutii și pungi pline cu ciocolată, lame de ras și cafea, precum și sume de bani de ordinul miilor de euro. Totuși, la acel moment, Matei T. a fost eliberat.

Mai apoi, procuratura din Frankfurt a corelat toate faptele, a centralizat dosarele și a emis un mandat european de arestare. Pe 9 august, bărbatul a fost localizat și reținut în Aprilia, Italia, apoi extrădat în Germania.

„La prima vedere, acestea par a fi multe infracțiuni minore. Cu toate acestea, am recunoscut conexiunile și am consultat alte cazuri. Pe baza acestui fapt, am reușit să obținem un mandat de arestare și să depunem acuzații”, a declarat procurorul general Dominik Mies.

Procesul urmează să înceapă la Frankfurt

Cazul va ajunge în fața Tribunalului Regional din Frankfurt, unde procesul este programat pentru data de 15 ianuarie. Românul acuzat de jafuri în serie cu un Porsche, suspectat că a jefuit 10 supermarketuri într-o zi, va trebui să răspundă pentru toate capetele de acuzare formulate de procurori.

CITEȘTE ȘI: Un grup de "Moși Crăciun și elfi" a jefuit un supermarket din Montreal pentru a ajuta persoanele nevoiașe
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roman
germania
jaf
porsche
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Un român, închis în Belgia, deși nu era vinovat. Eroarea care l-a băgat după gratii
Publicat acum 9 minute
Român acuzat de jafuri în serie cu un Porsche: 10 supermarketuri jefuite într-o zi. Ce metodă avea
Publicat acum 18 minute
Șamanii peruani, care au spus că Maduro va fi capturat, avertizează acum că Trump se va îmbolnăvi grav în 2026
Publicat acum 24 minute
Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Publicat acum 36 minute
Ministerul Sănătății, contract de peste 34 milioane de lei pentru digitalizarea instituției
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close