Român acuzat de jafuri în serie cu un Porsche: 10 supermarketuri jefuite într-o zi. Ce metodă avea

Un tânăr de 28 de ani din România, identificat drept Matei T., este acuzat că a pus la punct o serie de furturi repetate din supermarketuri, deplasându-se rapid între magazine cu un Porsche Panamera. Ancheta susține că, într-o singură zi, ar fi intrat în nu mai puțin de 10 supermarketuri, majoritatea aflate în landul Hessa. În total, procurorii vorbesc despre 16 fapte distincte de furt.

Dosar extins în mai multe regiuni din Europa

Procuratura germană a formulat oficial acuzațiile, iar cazul nu se limitează la o singură zonă. Deși o parte consistentă a furturilor ar fi avut loc în Hessa, anchetatorii susțin că bărbatul ar fi acționat și în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară, dar și în afara Germaniei, în Italia și Marea Britanie.

În documentele anchetei apare și suspiciunea că Matei T. nu ar fi acționat singur. Potrivit procurorilor, acesta ar fi făcut parte dintr-o rețea specializată în sustragerea de produse scumpe, ușor de valorificat ulterior.

„Hoțul cu Porsche”: cum funcționa metoda

Anchetatorii au reconstruit modul de operare pe baza imaginilor de supraveghere și a declarațiilor din dosar. Conform actului de acuzare, Matei T. ajungea la magazine la volanul unui Porsche Panamera. „Cobora hotărât, cu un rucsac mare și gol în spate, lua un cărucior de cumpărături și încărca produse de marcă în cantități mari”, este descrierea făcută de anchetatori, citată de publicația germană Bild.

Produsele vizate erau alese atent: cafea, șampon, ciocolată, lame de ras, periuțe și pastă de dinți. După ce verifica lipsa sistemelor de securitate, părăsea magazinul fără grabă și se urca din nou în mașina de lux.

10 supermarketuri jefuite într-o zi: traseul din Hessa

Ritmul în care acționa reiese clar din imaginile video analizate de poliție. Într-o dimineață, Matei T. a intrat într-un supermarket Rewe din Wetter, în Hessa, de unde ar fi plecat cu produse în valoare de aproape 700 de euro, în special șampon și pastă de dinți.

Două ore mai târziu, camerele l-au surprins într-un alt magazin, în Dautphtetal, la circa 20 de kilometri depărtare. Aici, prejudiciul ar fi fost de aproximativ 165 de euro. La doar 20 de minute după acel episod, a urmat un nou furt, într-un supermarket Rewe din Steffenberg, aflat la alți 25 de kilometri, unde ar fi sustras pastă de dinți în valoare de aproape 500 de euro.

Potrivit anchetatorilor, aceste trei episoade sunt doar o parte dintr-un traseu mult mai amplu. În total, în acea zi, românul acuzat de jafuri în serie ar fi intrat în 10 supermarketuri, toate în intervale scurte de timp.

Procurorii mai susțin că bărbatul se afla în Germania din iunie 2023 „cu un singur scop: să comită infracțiuni”. Magazinele afectate au făcut plângeri repetate și au pus la dispoziție înregistrările de pe camerele de supraveghere.

De la supraveghere la arestare

La un moment dat, suspectul a intrat în atenția directă a poliției și a fost monitorizat. În august, în timpul unei întâlniri cu presupuşi complici în Hessa, forțele de ordine au descoperit cutii și pungi pline cu ciocolată, lame de ras și cafea, precum și sume de bani de ordinul miilor de euro. Totuși, la acel moment, Matei T. a fost eliberat.

Mai apoi, procuratura din Frankfurt a corelat toate faptele, a centralizat dosarele și a emis un mandat european de arestare. Pe 9 august, bărbatul a fost localizat și reținut în Aprilia, Italia, apoi extrădat în Germania.

„La prima vedere, acestea par a fi multe infracțiuni minore. Cu toate acestea, am recunoscut conexiunile și am consultat alte cazuri. Pe baza acestui fapt, am reușit să obținem un mandat de arestare și să depunem acuzații”, a declarat procurorul general Dominik Mies.

Procesul urmează să înceapă la Frankfurt

Cazul va ajunge în fața Tribunalului Regional din Frankfurt, unde procesul este programat pentru data de 15 ianuarie. Românul acuzat de jafuri în serie cu un Porsche, suspectat că a jefuit 10 supermarketuri într-o zi, va trebui să răspundă pentru toate capetele de acuzare formulate de procurori.

