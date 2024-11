Cât costă bideul de lux din viitoarea vilă a lui Iohannis și ce facilități are. Toaleta, un subiect important pentru președintele țării

Sigur, toaleta este foarte importantă. Să nu uităm de celebra toaletă de aur din Anglia, care a ajuns nu doar să fie încercată de 100.000 de americani când a fost expusă la un muzeu din New York, dar chiar să fie furată. Astfel, toaletele, altfel tratate cu dezinteres, pot fi chiar opere de artă valoroase, aceea ajungând la miliarde de euro. Nu e cazul aici, pe plaiuri românești, unde, totuși, este interesant de știut cum a ajuns prețul unei toalete la 30.000 de lei.

Această alegere a născut diverse reacții, mulți critici considerând-o nepotrivită, având în vedere contextul economic și prioritățile societății românești. În timp ce unii susțin că fiecare persoană are dreptul să investească în confortul propriu, alții se întreabă dacă o astfel de cheltuială este justificată în fața problemelor cu care se confruntă mulți cetățeni. Decizia lui Klaus Iohannis este o amintire a contrastului dintre stilul de viață al elitei și realitățile cotidianului românesc.

Bideu de lux, facilități din telecomandă

Până acum s-au investit undeva la 3 milioane de euro pentru luxul lui Iohannis. Acest bideu are foarte multe facilități în așa fel încât totul să fie pe placul lui Klaus Iohannis. De exemplu jetul de apă, în momentul când președintele o să se așeze pe bideu își poate regla din telecomandă cât să-l spele și cum să-l spele jetul special construit printr-o tehnologie nouă. De asemenea, Klaus Iohannis a vrut să se asigure că nu răcește și are inclusiv în acest bideu de lux un sistem integrat prin care să-și seteze și să-și regleze temperatura. Mai mult decât atât, dacă petrece mai mult timp pe vasul de toaletă, există un senzor special al acestui bideu care să depisteze mirosurile neplăcute și le anihilează. Totul este bine pus la punct, președintele se așează, își ia telecomanda, reglează jetul, temperatura, tot confortul pentru luxul prezidențial, potrivit RomâniaTV.

De altfe, toaleta a fost un subiect important pentru președinte încă de la începutul mandatului. Se zvonește că, într-o călătorie la New York, a cerut să i se găsească un hotel care să aibă toaleta la o anumită înălțime. Ar fi fost simplu dacă hotelurile nu ar fi aplicat, în majoritate, o înălțime standard. În plus, chiar în acest an, Administrația Prezidențială a achiziționat lucrări de renovare a unei toalete, care s-au ridicat la 17.300 de euro.

