Antreprenorul crypto a mâncat banana "operă de artă" pe care a cumpărat-o cu 6,2 milioane de dolari

Antreprenorul în criptomonede Justin Sun a îndeplinit promisiunea pe care a făcut-o după ce a cheltuit 6,2 milioane de dolari (4,88 milioane de lire sterline) pentru o lucrare de artă ce prezenta o banană lipită cu bandă adezivă de un perete . Acesta a mâncat banana cumpărată cu suma exorbitantă.

La unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Hong Kong, Sun, în vârstă de 34 de ani, a mușcat din banană în fața a zeci de jurnaliști și influenceri, după ce a ținut un discurs în care a lăudat lucrarea ca fiind „iconică” și a tras paralele între arta conceptuală și criptomonede.

"Este mult mai bună decât alte banane"

„Este mult mai bună decât alte banane,” a spus Sun, născut în China, după ce a gustat-o pentru prima dată. „Este chiar foarte bună.”

Intitulată Comedian, lucrarea conceptuală creată de artistul italian Maurizio Cattelan a fost vândută săptămâna trecută la o licitație Sotheby’s din New York, Sun fiind printre cei șapte licitatori.

Sun a spus că a simțit „neîncredere” în primele 10 secunde după ce a câștigat licitația, pentru ca apoi să realizeze că „acesta ar putea deveni ceva mare”. În următoarele 10 secunde, a decis că va mânca banana.

„Mâncatul acesteia la o conferință de presă poate deveni, de asemenea, o parte din istoria lucrării de artă,” a spus el vineri.

Debutul creației comestibile la expoziția Art Basel din 2019, de la Miami Beach, a stârnit controverse și a ridicat întrebări legate de dacă ar trebui considerată sau nu artă – așa cum a afirmat intenția artistului Cattelan.

Vineri, Sun a comparat arta conceptuală, cum ar fi „Comedian”, cu arta NFT (tokenuri nefungibile) și tehnologia blockchain descentralizată. „Majoritatea obiectelor și ideilor sale există ca (proprietate intelectuală) și pe internet, spre deosebire de ceva fizic,” a spus el.

De asemenea, Sun a dezvăluit săptămâna aceasta o investiție de 30 de milioane de dolari în World Liberty Financial, un proiect crypto susținut de președintele ales al SUA, Donald Trump.

Anul trecut, Sun a fost acuzat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) pentru oferirea și vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în legătură cu proiectul său crypto Tron. Cazul este în desfășurare.

Banana a fost cumpărată, conform rapoartelor, cu mai puțin de un dolar de la un stand de fructe

La o recepție la hotelul Peninsula din Hong Kong, doi bărbați îmbrăcați ca personal de la casa de licitații stăteau în fața unui perete fără trăsături, iar banana galbenă era singura pată de culoare.

Sun a spus că abia recent a decis să liciteze pentru lucrarea de artă, adăugând că avea „întrebări stupide”, cum ar fi dacă banana s-a stricat și cum ar trebui evaluată lucrarea.

Banana a fost cumpărată, conform rapoartelor, cu mai puțin de un dolar de la un stand de fructe din Upper East Side-ul Manhattanului, unde Shah Alam, care câștigă 12 dolari pe oră, lucrează.

Când Alam a aflat de la un reporter al New York Times că banana a fost revândută ca lucrare de artă pentru milioane de dolari, a început să plângă. „Sunt un om sărac,” a spus Alam, în vârstă de 74 de ani, pentru ziar. „Nu am avut niciodată acești bani; nu am văzut niciodată acești bani.”

Sun a declarat pentru New York Times că răspunsul lui Alam a fost „emoționant”.

Ulterior, Sun a promis că va cumpăra 100.000 de banane de la standul lui Alam și a spus că acestea vor fi distribuite la nivel global „ca o celebrare a legăturii frumoase dintre viața de zi cu zi și artă”. Sun a spus că speră să viziteze standul lui Alam într-o zi.

Proprietarul lucrării de artă primește un certificat de autenticitate care atestă că lucrarea a fost creată de Cattelan, precum și instrucțiuni despre cum să înlocuiască fructul atunci când acesta se va strica.

Pe lângă banana deja mâncată, Sun ar fi cumpărat drepturile de a recrea lucrarea de artă prin lipirea oricărei banane pe un perete și numirea acesteia „Comedian”. Sun nu a spus încă dacă are de gând să facă acest lucru.

Participanții la evenimentul de vineri au primit fiecare o rolă bandă adezivă și o banană ca suvenir. „Fiecare are o banană de mâncat,” a spus Sun, conform The Guardian.

