Cum a ajuns o banană să fie vândută cu 6,2 milioane de dolari

Nu este decât o banană lipită pe un perete, însă opera artistului conceptual italian Maurizio Cattelan a făcut din nou senzaţie pe piaţa de artă, miercuri seară, la New York, fiind cumpărată cu 6,2 milioane de dolari de un antreprenor sino-american, informează AFP.



În sala de licitaţii a casei Sotheby's, şapte cumpărători sau reprezentanţii acestora şi-au disputat achiziţionarea operei ”Comedian”, o banană lipită pe un perete cu ajutorul unei bucăţi de bandă adezivă argintie.



Timp de câteva minute, preţul a crescut rapid, de la 800.000 de dolari la 5,2 milioane, respectiv 6,2 milioane de dolari cu taxe, moment în care s-a auzit sunetul ciocanului care marca vânzarea.



La scurt timp, Justin Sun, fondatorul platformei de criptomonede Tron, a revendicat achiziţia într-un comunicat al casei Sotheby's.



”Nu este doar o operă de artă. Ea reprezintă un fenomen cultural care creează punţi între lumea artei, meme-uri şi comunitatea criptomonedelor”, a declarat antreprenorul originar din Xining, China.

El a promis să ”mănânce banana ca parte a acestei experienţe artistice unice şi pentru a onora locul său în istoria artei şi a culturii populare”.



Justin Sun se făcuse remarcat anterior prin achiziţionarea în 2021 a unei sculpturi de Alberto Giacometti, ”Le Nez”, pentru suma de 78,4 milioane de dolari.

Atracție principală

Lucrarea lui Maurizio Cattelan promitea să fie una dintre atracţiile principale ale săptămânii licitaţiilor de toamnă de la New York.



Opera artistului iconoclast şi provocator, care există în trei exemplare, este menită să pună sub semnul întrebării noţiunea de artă şi valoarea sa.



Ea generat numeroase controverse încă de la prima sa expoziţie din 2019 la Miami, unde un alt artist a mâncat banana pentru a denunţa preţul ei, care era atunci de 120.000 de dolari. Un alt exemplar a fost donat Muzeului Guggenheim din New York.



Estimarea făcută de Sotheby's miercuri pentru această lucrare era de 1-1,5 milioane de dolari. Condiţiile vânzării prevăd ca persoana care achiziţionează opera să primească un certificat de autenticitate şi un manual de instrucţiuni pentru înlocuirea fructului.



Miercuri seară, ”Comedian” a fost vândută mai scump decât ”Oval Office (Study)”, o lucrare de Roy Lichtenstein, achiziţionată pentru 4,2 milioane de dolari, conform Agerpres.

