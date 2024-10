Răsturnare de situație cu bărbatul care l-a filmat pe „Bigfoot“ în pădure. Ce era, de fapt, fiara care mirosea flori / video viral

Videoclipul are peste 1,7 milioane de vizualizări pe TikTok, potrivit New York Post.

„Chiar cred că l-am surprins pe un rege Bigfoot cu camera de filmat”, a exclamat utilizatorul E_ManAlfaro în subtitrarea clipului, care a fost filmat în Parallel Forest din Lawton, Oklahoma.

Cel care a postat clipul a scris că „se bucura de zi” când „a văzut ceva în depărtare”.

Atunci a dat peste o primată, întâlnire pe care a descris-o drept „cel mai înfricoșător moment din viața mea”.

Filmarea de 10 secunde arată o creatură portocalie care stă lângă un copac și miroase niște flori.

Utilizatorilor de pe TikTok le-a venit cu greu să creadă că în videoclip este într-adevăr Bigfoot.

„Este plăcut să vezi imagini reale ale unui Bigfoot adevărat”, a scris cineva în glumă. „Cred cu desăvârșire că acest lucru este real. Vă mulțumim că ați împărtășit acest lucru.”, a adăugat utilizatorul.

Unii comentatori au observat că așa-numita creatură arăta extrem de asemănător cu costumul folosit într-o reclamă la carne de vită.

Un internaut a scris: „Căutați „Costumul Jack Links Adult Sasquatch”. Este identic”.

„De unde pot cumpăra un astfel de costum?” a spus, în glumă, un altul.

„Nu cred că este un costum”, a răspuns cel care a publicat filmarea.

Între timp, un alt internaut a scris în glumă: „Nu poate fi el, adevărul Bigfoot este neclar, nu ați văzut toate pozele”, făcând referire la faptul că toate imaginile de până în prezent în care ar fi surprins Bigfoot sunt neclare.

Se pare că apariția misterioasă și înfricoșătoare a făcut parte dintr-o campanie publicitară pentru Bigfoot Head Shop din Lawton.

