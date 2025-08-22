Data publicării:

Și-au făcut din nou apariţia! Misterul "bilelor" gri de pe coasta de est a Australiei - Foto în articol

Autor: Andrei Itu | Categorie: Lifestyle
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Mai multe reziduuri în formă de "bilă" şi-au făcut apariţia pe plajele din statul australian New South Wales.

Reziduuri de formă sferică, de culoare gri, cu dimensiuni cuprinse între 10 şi 40 de centimetri, au fost aduse de valuri pe plajele din zona Central Coast, la nord de Sydney, a declarat consiliul local, citat vineri de agenţia DPA.

"Inspecţiile efectuate de ofiţerii de mediu ai consiliului au identificat o poluare cu reziduuri în formă de bilă, ajunse pe ţărm în zona mai multor plaje din Central Coast", a declarat autoritatea locală într-un comunicat, menţionând şapte plaje.

"Au fost colectate probe"



"Au fost colectate probe pentru a analiza compoziţia şi originea materialului", a declarat autoritatea, adăugând că "sunt în curs inspecţii suplimentare şi operaţiuni de curăţare".

Captura Facebook 7NewsSydney


O serie de plaje, inclusiv celebra Manly din zona Northern Beaches din Sydney, au fost închise după ce "reziduuri albe/gri, de formă sferică" au fost aduse la mal între octombrie 2024 şi ianuarie 2025.

Anchetă a Autorităţii de Protecţie a Mediului (EPA)



Aceste evenimente au condus la deschiderea unei anchete a Autorităţii de Protecţie a Mediului (EPA) din acest stat, care a constatat că reziduurile de formă sferică proveneau probabil din reţeaua terestră de tratare a apelor reziduale a Sydney Water.

O anchetă ştiinţifică şi tehnică a constatat similitudini între compoziţia reziduurilor de formă sferică şi probele prelevate din mai multe staţii de tratare a apelor reziduale, a indicat EPA în aprilie, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Și-au făcut din nou apariţia! Misterul "bilelor" gri de pe coasta de est a Australiei - Foto în articol
22 aug 2025, 16:34
Moarte suspectă a unui investigator paranormal. Găsit fără viață în timpul unui turneu cu păpușa Annabelle
17 iul 2025, 14:50
Rață vitezomană, prinsă de radar. Polițiștii o declară recidivistă - FOTO
14 mai 2025, 18:48
Meseria bizară care i-a uimit pe toți: De ce s-a căsătorit o tânără de 20 de ori până acum
04 apr 2025, 16:52
Teoria conspirației: de ce nu se topește bulgărele de zăpadă? ”Explicați-mi și mie de ce nu mă ud pe mână”. Val de reacții după răspunsul fizicianului Presură
20 feb 2025, 22:55
Un tânăr de 24 de ani, înghițit de balenă, în timp ce era pe caiac. A fost ”eliberat” întreg - VIDEO
14 feb 2025, 09:58
ParintiSiPitici.ro
„Ce sunteți voi, copiii din România, balaur cu șapte capete?!” Avertismentul Laviniei Stan pentru școala românească: „Asta nu mai e o generație să o ții cu forța!” / VIDEO
21 aug 2025, 20:57
Moartea care a refuzat să stea liniștită! Fapte bizare despre cei care nu au părăsit niciodată cu adevărat această lume
12 feb 2025, 15:03
Pană generalizată de curent în Sri Lanka, provocată de... o maimuță! Cum a fost posibil așa ceva
09 feb 2025, 14:55
Mesaje din lumea de dincolo. Semne că cei dragi ne vorbesc prin vise
07 feb 2025, 22:52
Longevitatea – binecuvântare sau condamnare? Cum arată o „moarte bună”?
06 feb 2025, 18:12
Unele dintre cele mai tari curiozități ale lumii. Le știai?
03 feb 2025, 23:36
Predicțiile șocante ale lui Nostradamus pentru 2025: războaie și "amenințări din ceruri”
03 feb 2025, 17:33
Baloane misterioase au apărut pe cer în Germania
03 feb 2025, 09:31
Semne ciudate au apărut pe cer la Câmpulung. Isterie în mediul online / video + foto
11 ian 2025, 18:51
Un fost astronaut NASA dezvăluie întâlnirile inexplicabile pe care le-a avut: Au venit direct spre mine
09 ian 2025, 08:30
Documentele CIA susțin că pe Marte a existat viață, iar aceasta era alcătuită dintr-o populație de "oameni foarte mari" care au construit "piramide"
24 dec 2024, 22:34
Un obiect zburător neidentificat a apărut pe litoral: „Sigur este un OZN” / „L-am văzut din București. E ceva ce se rotește” / video viral
10 dec 2024, 10:43
FBI investighează apariția unor drone "de mărimea unei mașini" deasupra terenului de golf al lui Donald Trump (VIDEO)
04 dec 2024, 11:07
Locuri de veci în "zona VIP", noul trend imobiliar în cimitirele urbane. Dai un ban, dar stai în față... și în lumea de apoi
02 dec 2024, 03:33
Antreprenorul crypto a mâncat banana "operă de artă" pe care a cumpărat-o cu 6,2 milioane de dolari
29 noi 2024, 19:50
Pentagonul afirmă că un OZN era aproape să se ciocnească cu un avion comercial deasupra New York-ului – raport șocant publicat
16 noi 2024, 23:58
Un motan dispărut a fost găsit la 500 de km de casă, grație microcipului său
14 noi 2024, 20:47
”Doar în Australia”: Un koala a vizitat un cuplu chiar în dormitorul lor - VIDEO
14 noi 2024, 18:58
Povestea oglinzii blestemate de la Myrtles Plantation. Chipuri de copii și umbre se văd dincolo de ramă, spun turiștii
08 noi 2024, 09:52
Cât costă bideul de lux din viitoarea vilă a lui Iohannis și ce facilități are. Toaleta, un subiect important pentru președintele țării
02 noi 2024, 19:20
Adevărul despre OZN-ul prezentat de un fost oficial al Pentagonului. ”Ghiciți ce am surprins în România în 2022? Apropo, Ambasada SUA”
01 noi 2024, 22:58
Un miliardar i-a lăsat câinelui său o avere de 91 de milioane de lire sterline
29 oct 2024, 19:16
Apariție stranie în Antarctica. Cercetătorii nu știu cum să explice asta (FOTO)
25 oct 2024, 08:44
O universitate din Irlanda dă diplome de influencer. Studenții învață cum să capete faimă în online
22 oct 2024, 15:40
Răsturnare de situație cu bărbatul care l-a filmat pe „Bigfoot“ în pădure. Ce era, de fapt, fiara care mirosea flori / video viral
07 oct 2024, 16:24
Unde se află, de fapt, Muntele Diavolului? Legenda spune că ar fi chiar în România, în Masivul Ciomatu - Puturosu din județul Harghita
13 sep 2024, 09:52
În timp ce tu-ți faci planuri, adepții teoriei conspirației așteaptă sfârșitul lumii. Când ar urma să aibă loc Apocalipsa, chiar luna asta
09 sep 2024, 08:46
Povestea misterioasă a femeilor cu cap de porc. Aveau legătură cu vrăjitoria?
06 sep 2024, 18:33
Credința în vizitele extratereștrilor pe Pământ scapă de sub control – iată de ce este atât de periculoasă
02 sep 2024, 20:47
În filmul "Buletin de București" din 1982 apare o sacoșă cu sigla Carrefour, brand care a pătruns în România abia în 2001. Cum e posibil?
21 aug 2024, 21:01
O găină a devenit „mamă” pentru 10 cățeluși. Imaginile cu familia neobișnuită au ajuns virale / VIDEO
09 aug 2024, 17:20
A refuzat o casă pe care o câștigase la LOTO pentru că... are prea multe camere
09 aug 2024, 18:06
Un pui de cimpanzeu a uimit planeta! A învățat să vorbească precum oamenii și știe deja să zică "mama", "papa" și "apă" / VIDEO
06 aug 2024, 19:32
Un bărbat și-a deschis berea cu un... aligator. Imaginile care îl surprind cu doza în colții animalului au devenit virale
02 aug 2024, 08:32
Șase secrete ascunse în tabloul "Cina cea de Taină" al lui Da Vinci - câte știai dintre ele
01 aug 2024, 13:53
Ce și-a construit un clujean în balcon. Ideea absolut trăsnită i-a luat prin surprindere pe vecini
19 iul 2024, 07:38
Lumini roșii bizare care strălucesc în atmosfera Pământului au fost surprinse de astronauți 
14 iul 2024, 12:31
Și elanii iubesc fotbalul! Momentul când animalul se alătură unor tineri care jucau "pase" într-o curte. Imaginile au devenit virale
02 iul 2024, 13:45
Unde a fost descoperit singurul pește cu „dinți umani” și ochiul lui Sauron
24 iun 2024, 18:29
Cafeaua cu ceapă, noua nebunie de pe TikTok / VIDEO
22 iun 2024, 17:25
Originea noului monolit din Las Vegas, care a provocat numeroase speculații, "rămâne încă necunoscută"
22 iun 2024, 08:45
Un nou monolit misterios găsit în deșertul din Nevada provoacă speculaţii în Statele Unite: "Vedem o mulţime de lucruri bizare, dar uitaţi-vă la asta"
19 iun 2024, 10:32
Norii mammatus, fenomen unic în România. Unde au apărut "buzunare în ceruri", după furtunile de joi
14 iun 2024, 22:17
În acest oraș plouă cu pești în fiecare an. Iată și explicația!
27 mai 2024, 17:17
Așa reclamație nu primești în fiecare zi! Ce i-a scris un bărbat vecinului său într-un bilet: "Nu-ți mai lăsa pisicile la geam pentru că..."
21 mai 2024, 15:36
Motivul surprinzător pentru care aproape niciun steag național nu are culoarea violet
20 mai 2024, 15:16
Cele mai noi știri
acum 19 minute
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
acum 40 de minute
Mersul japonez, mai eficient decât cei 10.000 de pași pe zi. Ce presupune
acum 46 de minute
Studenții români din diaspora, dornici să studieze medicina în România, la UMF Carol Davila. Din ce țări vin / video
acum 49 de minute
Interpol lovește dur în criminalitatea cibernetică din Africa: Peste 1.200 de arestări și aproape 100 de milioane de dolari, recuperate
acum 1 ora 0 minute
Ivan: Am emis ordinul de ministru prin care se alocă 50 de milioane de lei pentru minerii din Valea Jiului
acum 1 ora 17 minute
Organizație europeană cere deschiderea consultărilor publice pentru revizuirea Directivei accizelor la tutun
acum 1 ora 23 minute
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
acum 1 ora 53 minute
Provocările PNL și PSD în fața ofensivei USR. Petrache, detalii despre susținerea lui Drulă la PMB / video
Cele mai citite știri
pe 21 August 2025
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
pe 21 August 2025
Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"
pe 21 August 2025
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
pe 21 August 2025
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
pe 21 August 2025
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel