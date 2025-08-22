Și-au făcut din nou apariţia! Misterul "bilelor" gri de pe coasta de est a Australiei - Foto în articol

Mai multe reziduuri în formă de "bilă" şi-au făcut apariţia pe plajele din statul australian New South Wales.

Reziduuri de formă sferică, de culoare gri, cu dimensiuni cuprinse între 10 şi 40 de centimetri, au fost aduse de valuri pe plajele din zona Central Coast, la nord de Sydney, a declarat consiliul local, citat vineri de agenţia DPA.



"Inspecţiile efectuate de ofiţerii de mediu ai consiliului au identificat o poluare cu reziduuri în formă de bilă, ajunse pe ţărm în zona mai multor plaje din Central Coast", a declarat autoritatea locală într-un comunicat, menţionând şapte plaje.

"Au fost colectate probe pentru a analiza compoziţia şi originea materialului", a declarat autoritatea, adăugând că "sunt în curs inspecţii suplimentare şi operaţiuni de curăţare".

O serie de plaje, inclusiv celebra Manly din zona Northern Beaches din Sydney, au fost închise după ce "reziduuri albe/gri, de formă sferică" au fost aduse la mal între octombrie 2024 şi ianuarie 2025.

Aceste evenimente au condus la deschiderea unei anchete a Autorităţii de Protecţie a Mediului (EPA) din acest stat, care a constatat că reziduurile de formă sferică proveneau probabil din reţeaua terestră de tratare a apelor reziduale a Sydney Water.



O anchetă ştiinţifică şi tehnică a constatat similitudini între compoziţia reziduurilor de formă sferică şi probele prelevate din mai multe staţii de tratare a apelor reziduale, a indicat EPA în aprilie, notează Agerpres.

