Momentul în care țânțarii invadează un avion. Au ajuns până la cabina piloților

Atmosfera dintr-un avion a fost perturbată înainte de decolare din cauza unei invazii de țânțari. Insectele au reușit să ajungă până în cabina piloților, determinând amânarea zborului până la rezolvarea situației.

Incident neobișnuit înregistrat în Mexic a avut loc în timpul unui zbor pe rută internă și a provocat o întârziere semnificativă. Imaginile postate pe rețelele sociale arată echipajul de însoțitori de zbor încercând cu disperare să omoare țânțarii cu insecticide.

Avionul aparținea companiei aeriene Volaris Airlines și era programat să decoleze din Guadalajara către Mexico City. Țânțarii nu s-au mulțumit să terorizeze doar călătorii, așa că au ajuns și în cabina piloților, făcând decolarea imposibilă.

Pasagera care a documentat evenimentul, Elizabeth Esmeralda Minjarez Corona, a dezvăluit că stingerea luminilor în avion a fost singurul lucru care a reușit să calmeze roiul de țânțari și să ofere echipajului posibilitatea de a gestiona situația.

Iată clipul cu pasagerii care încearcă să se ferească din calea insectelor și chiar să le alunge cu spray-uri:

You've heard of snakes on a plane, but what about mosquitos? An infestation on board caused a Mexico flight to be delayed hours. pic.twitter.com/kh8td7bpmW