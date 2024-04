Cartea care a prezis dezastrul Titanicului: Romanul sinistru din 1898 despre vasul "Titan", care a lovit un iceberg și s-a scufundat, a fost publicat cu 14 ani înainte de tragedie

Era "de nescufundat" și "indestructibil", "cea mai mare ambarcațiune și cea mai mare dintre lucrările oamenilor".

Apoi, în 1912, nava a lovit un iceberg și s-a scufundat în Atlanticul de Nord, cu pierderi de vieți omenești îngrozitoare.

Ați fi iertat dacă ați crede că acest vas a fost Titanicul, a cărui poveste tragică a captivat lumea de când a avut loc dezastrul acum 112 ani.

Dar v-ați înșela. Pentru că acesta era "Titanul", nava visată profetic de autorul american Morgan Robertson în romanul său puțin cunoscut din 1898.

În "The Wreck of the Titan" (Naufragiul Titanului), Morgan Robertson a prezis în mod straniu unul dintre cele mai fascinante dezastre maritime din istorie.

Asemănările iznbitoare dintre Titanic și "Titanul" lui Morgan Robertson

Romanul său începea astfel: "Era cea mai mare ambarcațiune și cea mai mare dintre operele oamenilor. În construcția și întreținerea ei au fost implicate toate științele, profesiile și meseriile cunoscute de civilizație".

"Pe puntea ei de comandă se aflau ofițeri care, pe lângă faptul că erau cei mai buni din Marina Regală, trecuseră examene grele în toate studiile... nu erau doar marinari, ci și oameni de știință", se regăsește mai departe.

El a continuat: "Insubmersibilă-indestructibilă, ea a transportat atât de puține bărci cât să satisfacă legile. Acestea, douăzeci și patru la număr, erau acoperite în siguranță și fixate pe puntea superioară și, dacă erau lansate la apă, aveau o capacitate de cinci sute de persoane".

Robertson, un american, a fost un fost marinar care a publicat zeci de romane și a pretins, de asemenea, că a inventat periscopul.

La fel ca Titanicul, Titan s-a lovit de un aisberg în Atlanticul de Nord, în largul bancurilor din Newfoundland, la aproximativ 1600 de kilometri de coasta New York-ului.

Atât dezastrul fictiv, cât și tragedia reală s-au petrecut pe o mare relativ calmă, noaptea, în luna aprilie.

Asemănările nu se termină aici. Atât nava imaginară, cât și cea reală mergeau prea repede și fiecare a fost găurită pe partea de tribord.

Nava imaginară a lui Robertson era deținută de o companie de vapoare al cărei acționar principal era un american bogat.

Titanicul făcea parte din compania White Star Line, al cărei acționar principal era bogatul american J.Pierpont Morgan.

Ambele erau nave de pasageri care au fost proclamate ca fiind cele mai mari și cele mai luxoase, și "nescufundabile".

Când Titanicul s-a scufundat, peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața. Pierderile de vieți omenești au fost la fel de înspăimântătoare când Titanul lui Morgan Robertson s-a scufundat, deși acesta nu a precizat numărul acestora.

Robertson a dotat Titanul cu 19 compartimente etanșe și uși de compartimentare care se închideau în prezența apei.

Titanicul avea 16 compartimente etanșe și uși de compartimentare proiectate să facă același lucru.

Titanul a fost descris ca având trei elice. Titanicul a fost prima navă care a avut această inovație.

Mai departe, Morgan Robertson a scris că Titan avea 40.000 de cai. Titanicul avea 50.000 de cai putere.

Titanicul transporta 3.360 de persoane, în timp ce Titanul avea la bord 3.000 de persoane.

În descrierea sa a dezastrului, Morgan Robertson a scris: " 'Gheață', a strigat observatorul. 'Gheață înainte. Iceberg' ".

Morgan Robertson a pretins că, în scrierea romanului său, a fost controlat de un spirit și că a auzit "ordine șoptite" de la un "maestru" în "marea tăcere de dincolo".

Morgan Robertson a scris cartea despre Titan - primul său roman - ca un avertisment pentru omenire, în contextul în care era furios pe faptul că societățile de transport maritim se preocupau mai mult de profit decât de siguranța pasagerilor.

Autorul s-a născut în 1861 în Oswego, New York. Fiu al unui căpitan de navă din Marile Lacuri, a plecat pe mare la vârsta de 16 ani, după moartea subită a mamei și a surorii sale.

La vârsta de 25 de ani a început să lucreze ca bistrițer și muncitor ocazional înainte de a se decide să scrie.

Din cauza convingerilor sale ciudate despre spiritele călăuze, editorii de ziare l-au considerat nebun.

A petrecut două luni într-o secție pentru psihopați la Spitalul de Psihiatrie Bellevue din New York, dar a fost eliberat după ce a obținut un certificat care garanta sănătatea sa mintală.

La vârsta de 50 de ani, Morgan Roberton lucra în mod regulat pentru New York Saturday Evening Post.

A vândut drepturile de publicare în serie a două romane, iar două povestiri scurte au fost transformate ulterior în filme mute - The Closing Of The Circuit în 1914 și Masters Of Men în 1923.

Banii pe care îi primea din avansurile mari se duceau pe haine frumoase și vizite în baruri.

În 1909, a scris despre un război între SUA și Japonia, declanșat de un atac japonez surpriză asupra unor nave militare americane.

Povestea părea să prezică bombardarea Pearl Harbour în 1941, care a determinat SUA să intre în cel de-al Doilea Război Mondial.

În alte povestiri, tot în 1909, Robertson a scris despre submarine, dirijabile și rachete implicate în războaiele dintre Marea Britanie și Germania.

În 1915, când avea 54 de ani și submarinele britanice și germane erau angajate în Primul Război Mondial, Morgan Robertson a început să sufere de reumatism sever și avea nevoie de un baston pentru a merge.

În luna martie a aceluiași an, a decis să viziteze Atlantic City, New Jersey, pentru a se odihni, dar a fost găsit mort o zi mai târziu într-un hotel.

El a fost descoperit în picioare, cu mâna sprijinită pe lateralul unei comode.

În 1998, lucrarea, pe atunci puțin cunoscută, a fost descoperită de bancherul Simon Hewitt, care a republicat-o.

Romanul este acum disponibil în diverse formate fizice și online, conform Daily Mail.

