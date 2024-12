Bărbat din Deva, acuzat că a instigat la omorârea magistraților Curții Constituționale prin executarea ”la zid”

Un bărbat din Deva a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile fiind acuzat de procurori de comiterea infracţiunii de instigare publică, după ce acesta ar fi folosit o reţea de socializare pentru a lansa un apel public la comiterea unor acte de violenţă extremă împotriva persoanelor din cadrul Curţii Constituţionale, a informat vineri Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

„Astfel, în data de 06.12.2024, inculpatul BML, utilizând contul de Facebook, a publicat un material video prin care instigă publicul la comiterea unor acte de violenţă extremă împotriva persoanelor din cadrul Curţii Constituţionale. În acest clip video, inculpatul BML a solicitat public omorârea personalului Curţii Constituţionale prin executarea 'la zid' şi a cerut în mod direct sprijin pentru a obţine arme de foc necesare asasinatului, spunând că doreşte să realizeze personal execuţia”, se precizează într-un comunicat al Parchetului, remis Agerpres.



Procurorii precizează că, în cauză, au fost efectuate doua percheziţii domiciliare, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de suspect.

Percheziții în mai multe județe

Poliţişti din mai multe judeţe au efectuat vineri, 13 decembrie, sub coordonarea Parchetului General, percheziţii la persoane care au postat mesaje pe reţelele de socializare, după anularea alegerilor prezidenţiale, în care îndemnau oamenii la revoltă prin ieşirea în stradă, omorârea unor persoane publice sau aruncarea în aer a unor clădiri publice.



Potrivit unor surse judiciare, citat de Agerpres, au avut loc percheziţii şi la o firmă, prin intermediul căreia mai mulţi influenceri au fost plătiţi pentru a face propagandă în favoarea lui Călin Georgescu.



Conform unui comunicat al Parchetului General, au fost efectuate şapte percheziţii domiciliare, coordonate de unităţi de parchet din ţară, şi anume Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.



Activităţile operative au fost realizate într-un număr de şapte dosare în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică şi incitare la violenţă, ură sau discriminare.



„Percheziţiile vizează comportamente ilegale manifestate pe mai multe platforme online, fiind vorba de persoane care au publicat mesaje prin care incită la fapte de violenţă (revoltă prin ieşirea în stradă, omorârea unor persoane publice, aruncarea în aer a unor clădiri publice etc.) sau mesaje care promovează ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase”, transmite Parchetul.



În acelaşi context, în cursul zilei de joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva a coordonat 2 percheziţii domiciliare într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică.



Acţiunile pe linia combaterii violenţei în mediul online şi a tragerii la răspundere penală a persoanelor care incită la acte de violenţă sau la săvârşirea unor infracţiuni vor continua în perioada următoare, la nivelul unităţilor de parchet şi de poliţie din întreaga ţară fiind demarate mai multe anchete având acest obiect.

