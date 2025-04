Lista scurtă pentru CCR

Mandatele a trei judecători ai Curții Constituționale a României expiră în iunie. Este vorba despre Liva Doina Stanciu, Varga Attila și Marian Enache. Nominalizările vor fi făcute una de către președintele României și două de Parlament. PSD și UDMR ar fi cele care ar trebui să facă propunerile, conform algoritmului parlamentar.

Au apărut deja potențiali înlocuitori. Conform Digi24, PSD-ul ar avea de ales între Florin Iordache, Mihai Busuioc și Robert Cazanciuc. Pe masa PNL, ar fi numele lui Emil Boc, pe când din partea UDMR ar urma să fie propus președintele CNCD, Csaba Asztalos.

Președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a spus, astăzi, despre Emil Boc că are experiența ce l-ar recomanda în vederea unei propuneri.

”Domnul Emil Boc are expertiză pentru a fi magistrat, dânsul a profesat dreptul, are experienţă în materie de drept, are experienţă de conducere la nivel de Guvern, a lucrat foarte mult cu legislaţia. La nivel de primar, de asemenea şi din câte ştiu are şi preocupări în zona dreptului. Dar e un subiect care nu e în competenţa noastră”, precizând că nu are nicio o informaţie cu privire la numele celor care ar putea să fie propuşi pentru a deveni judecători la Curtea Constituţională.

Mandatul unui judecător CCR este de 9 ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News