DCNews Lifestyle Un detectorist de metale din Târgu Jiu a făcut o descoperire macabră: A găsit „moșmoane” folosite în vrăjitorie / foto în articol
Data actualizării: 08:28 22 Dec 2025 | Data publicării: 08:24 22 Dec 2025

Un detectorist de metale din Târgu Jiu a făcut o descoperire macabră: A găsit „moșmoane” folosite în vrăjitorie / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

figurine vrajitorie Foto: Freepik
 

Un detectorist de metale a descoperit într-o pădure, la aproximativ 30 de centimetri adâncime, mai multe obiecte misterioase.

O descoperire macabră a fost făcută în localitatea Lelești din județul Gorj de către un detectorist de metale din Târgu Jiu. În timp ce căuta metale, detectorul bărbatului a semnalat prezența unor obiecte îngropate. Acesta a început să sape după ce s-a gândit că e vorba de un obiect vechi sau cu valoare istorică, scrie rtslive.

La aproximativ 30 de centimetri adâncime, acesta a descoperit un borcan îngropat în pământ. În interior se afla un pachet bine învelit într-un plastic de culoare neagră și legat cu ață, tot neagră. Din precauție, detectoristul a desfăcut pachetul cu ajutorul unui băț.

CITEȘTE ȘI                  -                 Descoperire uimitoare într-o pădure din Gorj! Peste 1.300 de monede de argint, romane, găsite de doi pasionați de istorie

În interior au fost găsite așa-numite „moșmoane”, mai precis jumătate de fotografie a unui bărbat și o copie xerox a aceleiași imagini, în care erau înfipte patru ace mari. Când și-a dat seama că este vorba de niște obiecte folosite în vrăjitorie, bărbatul a decis să ardă conținutul borcanului.

„Moșmoanele” sunt asociate cu vrăji, farmece sau descântece, termenul fiind folosit mai ales în mediul rural pentru a descrie practici superstițioase transmise din generație în generație.

