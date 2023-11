Cât costă să-ți clonezi câinele. O cunoscută actriță a făcut asta

Unii oameni nu pot să accepte moartea animalului pe care l-au iubit și l-au îngrijit ani la rând și ajung să apeleze la o procedură mai puțin obișnuită: clonarea. Din momentul în care oaia Dolly a fost clonată în 1996, devenind primul mamifer clonat dintr-o celulă adultă, ideea că animalele pot fi redate vieții a pătruns profund în conștiința oamenilor, în special în cazul celor care dispun de resurse financiare considerabile.

Banii nu au valoare când e vorba de cineva drag, chiar și un animal de companie. E legea nescrisă care se aplică și în cazul actriței Barbra Streisand care a alocat o sumă semnificativă pentru a-și clona cățelușa, Samantha, pe care a pierdut-o în 2017. Înainte ca animalul să moară, actrița i-a recoltat celule din gură și stomac și le-a folosit ulterior pentru a crea două clone pe care le-a numit Violet și Scarlett. Această procedură de clonare a presupus un cost total de 100.000 de dolari, distribuiți în mod egal, câte 50.000 de dolari pentru fiecare replică.

„Au personalități diferite. Aștept să îmbătrânească ca să pot vedea dacă au ochii ei căprui și personalitatea ei”, a declarat vedeta pentru BBC.

Decizia actriței de a-și clona câinele a fost extrem de criticată de organizația PETA, care susține că acest obicei nu face decât să crească și mai mult criza populației animale.

„Cu toții ne dorim ca animalele noastre să trăiască pentru totdeauna, dar clonarea nu este o soluție. În schimb, creează un câine nou și diferit, care are doar caracteristicile fizice ale originalului. Personalitățile, ciudățeniile și „esența” animalelor pur și simplu nu poate fi replicate și, având în vedere că milioane de câini minunați lâncezesc în adăposturi în fiecare an sau mor în moduri terifiante atunci când sunt abandonați, clonarea nu face decât să crească criza populației animale. Mai mult, clonarea are o rata mare de eșec, astfel că mulți câini sunt închiși și chinuiți pentru fiecare recoltare de celule. Nu este corect pentru ei, în ciuda celor mai bune intenții ale noastre. Înțelegem durerea prin care trece Barbra Streisand, dar sperăm că am convins-o să nu mai cloneze animalele”, se arată în declarația transmisă de PETA.

