E.S. Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, detalii despre ofensiva din Rafah: Acesta este adevărul despre Hamas!

E.S. Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, a fost invitat, marți seară, la Antena 3 CNN, la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, unde a vorbit despre strategia armatei israeliene în războiul purtat cu Hamas și în eradicarea terorismului în Fâșia Gaza.

„Ținem în așteptare operațiunea în Rafah de mai multe luni, în așteptarea unei înțelegeri cu Hamas privind ostaticii. Este foarte important să-i aducem înapoi. Chiar și Antony Blinken a spus că Israelul a oferit termeni foarte generoși. Cu toate acestea, Hamas i-a refuzat.

Înțelegem acum că dacă nu există o presiune militară nu vom putea ajunge la o înțelegere privind ostaticii. Hamas vrea să termine războiul pe poziție victorioasă, păstrându-și capacitățile militare, însă noi nu putem permite acest lucru. Am negociat înțelegerea privind ostaticii cu condiția unui armistițiu temporar. După armistițiu vom continua eforturile noastre, pentru că zona Rafah este strategică și permite supraviețuirea Hamas, având cam 60 de tuneluri ceea ce reprezintă o linie esențială de comunicații și contrabandă. Cei de la Hamas foloseau aceste tuneluri pentru a trimite oameni la instrucție și pentru a-și aduce arme de contrabandă în Fâșia Gaza.

Având în vedere obiectivele militare aprobate de Cabinetul de Război al Israelului, este esențial ca Rafah să fie neutralizat, astfel încât capabilitățile militare Hamas să nu mai poată funcționa. Ultimele 24 de ore reprezintă o primă fază, în care 100.000 - 150.000 au primit solicitare de strămutare într-o zonă care nu e foarte departe și în care este destulă mâncare, apă și medicamente. Situația umanitară poate fi asigurată în continuare și vrem să ținem granițele deschise în continuare“, a precizat Reuven Azar.

E.S. Reuven Azar: Am făcut tot ceea ce ne-a cerut comunitatea internațională

„Cei de la Hamas joacă și un război psihologic. Ei au tot refuzat propunerile noastre și au tras de timp. Dintr-o dată, văzând că pregătim operațiunea de la Rafah, au hotărât să accepte ceva ceea ce noi nu am propus. Au încercat să dea vina pe Israel, însă adevărul este că de luni întregi au refuzat să accepte orice înțelegere.

Obiectivul lor e să oprească războiul, să-i păstreze pe ostatici și să afirme că au obținut victoria. Nu se va întâmpla asta. Am dat dovadă de răbdare timp de luni întregi, prietenii americani ne-au cerut acest lucru și am răspuns în acest mod. Am dublat asistența umanitară furnizată și am făcut tot ceea ce ne-a cerut comunitatea internațională pentru aceste eforturi, însă trebuie să înțelegem că luptăm cu o organizație teroristă.

Nu trebuie să credem declarațiile Hamas. Ei sunt niște teroriști și vor să aibă capacitatea de a putea ataca din nou și din nou Israelul. Ne-am trimis negociatorii la Cairo fiindcă suntem interesați să ajungem la o înțelegere privind ostaticii, însă nu este clar în acest moment dacă Hamas se va conforma propunerilor făcute de americani. Nu vom fi de acord și nu vom renunța la obiectivul nostru de eradicare completă a capacităților militare ale Hamas“, a mai spus E.S. Reuven Azar, ambasadorul israelian în România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News