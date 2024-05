Sondaj ARGUMENT. Cum arată intenţia de vot în judeţul Ilfov. Sociologul Mădălina Hideg vine cu explicaţiile

"La începutul campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie, PNL Ilfov se poate lăuda cu un start remarcabil, iar decizia de a candida pe liste comune pentru Consiliul Județean și pentru Parlamentul European a fost una bună.

Cercetările ARGUMENT (brand DCNEWS MEDIA GROUP) arată că locuitorii județului Ilfov sunt foarte mulțumiți de administrația locală: două treimi dintre respondenții la un sondaj de opinie realizat recent (chiar înainte de debutul campaniei electorale) cred că activitatea Consiliului Județean Ilfov din ultimele 12 luni este una bună. Este interesant faptul că nivelul aprecierii față de activitatea CJ s-a păstrat relativ constant față de începutul mandatului actualei conduceri (un alt sondaj din noiembrie 2021 arăta că 70% dintre locuitori erau de părere că, în primul an de mandat, activitatea Consiliului Județean a fost una bună). De aici reiese faptul că administrația PNL a județului a reușit să realizeze proiecte care să mențină ridicat interesul dar și aprecierea publică, proiecte în beneficiul locuitorilor, ale căror efecte pozitive au fost resimțite imediat de către fiecare cetățean.

De altfel, șapte din zece locuitori din Ilfov apreciază că direcția în care se îndreaptă județul este una bună. Este atipic pentru un final de mandat, când de regulă se creează o stare de așteptare a schimbării, pe fondul unei nemulțumiri generalizate", declară Mădălina Hideg.

"Mulțumirea față de activitatea Consiliului Județean Ilfov se reflectă și în intenția de a-l realege pe Hubert Thuma în funcția de președinte al acestei instituții. În acest moment, actualul președinte al Consiliului Județean nu are un contracandidat care să-i pună în pericol câștigarea alegerilor locale. De departe este în topul preferințelor în Ilfov, cu o intenție de vot de 44%, aproape dublu față de următorul clasat, deși acum un an înregistra un trend descendent în preferințele locuitorilor din Ilfov. Probabil că între timp au mai fost terminate proiecte apreciate la scară largă, astfel încât cetățenii și-l doresc în continuare pe Hubert Thuma la șefia administrație locale județene. Interesant de asemenea este faptul că procentul celor care l-ar vota în acest moment este ușor mai mare chiar și decât după primul an de mandat", a mai explicat sociologul.

"Strategia PNL și PSD de a propune liste comune pentru alegerea consilierilor județeni se pare că a fost una bună. În acest moment, Alianța PSD-PNL ocupă prima poziție în intenția de vot pentru Consiliul Județean, dublu față de voturile pe care le poate cristaliza Alianța Dreapta Unită (formată din USR, PMP și Forța Dreptei). Probabil că această Alianță l-a ajutat și pe Hubert Thuma să își mențină fără probleme prima poziție în topul preferințelor locuitorilor din Ilfov, având în vedere că nu este doar candidat al PNL, ci a fost asumat și de către PSD. Următoarele săptămâni de campanie electorală sunt decisive pentru maximizarea șanselor Alianței PSD-PNL de a avea chiar majoritate în Consiliul Județean", mai explică Hideg.

"De altfel, cele două partide politice (PNL și PSD) merg oricum în tandem la alegerile europarlamentare, la nivel național, în ideea unei voci puternice la Bruxelles, care să poată susține în forță proiectele României. În județul Ilfov, Alianța înregistrează în acest moment peste 40% din intenția de vot pentru Parlamentul European", a completat Mădălina Hideg.

