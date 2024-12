Primele reacții ale oficialilor, după anularea alegerilor prezidențiale din România

Au apărut primele reacții, după ce Curtea Constituțională a României a anulat alegerile prezidențiale din România.

Primele reacții:

- Federația Solidaritatea Sanitară din România (FSSR) a anunțat că a luat act de decizia Curții Constituționale privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

”Această decizie resetează jocul politic, îndepărtând amenințarea la adresa dialogului social, respectiv a drepturilor și libertăților fundamentale existentă anterior acestei decizii.



Federația Solidaritatea Sanitară din România precizează că, în noul context politic, nu se exprimă pentru susținerea unuia sau altuia dintre candidații aflați în cursa prezidențială, membrii de sindicat având libertatea să aleagă așa cum le dictează propria conștiință.



Susținerea inițială pentru susținerea candidatului Elena Lasconi a fost exprimată în contextul în care contracandidatul domniei sale reprezenta un risc la adresa dialogului social și a drepturilor și libertăților fundamentale ale angajaților.

Dorința de-a apăra interesele membrilor de sindicat în fața acestei amenințări a fost singura rațiune a pronunțării publice anterioare a FSSR. În noul context politic, această susținere nu mai este valabilă, domnia sa aflându-se acum în raport cu FSSR în aceeași situație cu restul candidaților.



În acest moment, membrii de sindicat și angajații din sănătate au posibilitatea să aleagă dintr-o serie întreagă de candidați, mulți dintre ei constituind, în estimarea noastră, o opțiune viabilă pentru interesul salvării dialogului social, respectiv al apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale angajaților.



Precizăm că Federația Solidaritatea Sanitară din România nu are acorduri sau înțelegeri politice cu nici unul dintre candidați, singurele noastre obligații contractuale fiind către membrii de sindicat”, se arată într-un comunicat al FSSR, citatde Agerpres.

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a făcut, de asemenea, precizări cu privire la decizia CCR pe Facebook:

„Decizia Curții Constituționale a României este o reacție firească a unui stat care dovedește că are instituții care încă funcționează, chiar dacă imperfect și cu întârziere. Este singura decizie posibilă, în fața unei agresiuni externe brutale și evidente, purtată pe terenul sacru al procesului electoral liber.

În mod normal, nici nu ar fi trebuit să fim aici, dacă s-ar fi constatat evidența încă dinainte de primul tur: un candidat pro-rus, care glorifică criminali și aruncă la coșul de gunoi eforturile României de integrare în structurile euroatlantice, nu poate fi președintele României.

Un apel către români: aceasta nu este o decizie împotriva nimănui, ci una pentru apărarea statului și a românilor. Indiferent pe cine ați votat, veți putea să vă exprimați din nou opțiunile.

Este un moment în care partidele democratice trebuie să fie responsabile. Să apere, la rândul lor, instituțiile democratice, dar mai ales să arate că semnalele din ultimele zile nu au fost un joc politic, ci asumarea fără compromisuri a direcției României.

Decizii asumate trebuie să ia toate instituțiile statului român. Cei care au pus ținta Moscovei pe fruntea României democratice trebuie să răspundă exemplar pentru asta. Măsurile trebuie să fie dintre cele mai drastice, ca nimeni să nu mai încerce vreodată distrugerea din interior a României libere. Deci ASUMARE, până la capăt. Altfel, nu vom avea ÎNCREDERE, iar fără încredere o democrație nu poate construi nimic.

PS După decizia CCR, bursa de la București este iar pe verde. Și repede. Semnal că România a făcut ceea ce trebuie”, a scris ministrul.

- Elena Lasconi, candidata partidului USR la prezidențiale, calificată în turul doi, a publicat un video pe Facebook în care transmite:

”Astăzi este momentul în care statul român a călcat în picioare democrația. Dumnezeu, poporul român, adevărul și legea vor prevala și vor găsi pe cei vinovați de distrugerea democrației noastre. Nu e vorba despre mine. Se prăbușește economia, distrugeți democrația, duceți țara în anarhie. Ar fi trebuit să mergem mai departe cu votul, ar fi trebuit să respectăm dorința poporului român. Fie că ne place sau nu din punct de vedere legal și legitim nouă milioane de cetățeni români atât din țară, cât și din diaspora și-au exprimat prin vot preferința pentru un anumit candidat. Nu putem ignora voința lor.

Președinții nu se numesc printr-o simplă semnătură sau prin negocieri de culise într-o democrație. Știu că aș fi câștigat și voi câștiga pentru că poporul român știe că voi lupta pentru el, că îl voi uni pentru o România mai bună. Voi apăra democrația noastră, nu voi abandona. Condamn cu tărie ceea ce s-a întâmplat astăzi. Cred că au distrus tot ce am realizat cu greu în ultimii 35 de ani. Astăzi au distrus 35 de ani de muncă grea. Decizia CCR este ilegală, imorală și zdrobește însăși esența democrației, votul. O astfel de abatere ne va costa scump în anii care vin. Cu toții am văzut deja cum Putin râde de felul în care puterea politică de la București a gestionat aceste alegeri.

Nu voi permite să devenim bătaia de joc a dictatorului de la Kremlin. Ajunge! Felul în care propaganda rusească s-a răspândit necontrolat în țara noastră este o problemă foarte gravă care trebuie să aibă consecințe, însă trebuie să ne ocupăm de aceasta după ce organizăm alegeri libere de la un capăt la altul și arătăm întregii lumi cât de puternici suntem. Voi câștiga președinția României pentru că românii știu acum că voi lupta pentru ei și pentru democrația noastră. Și voi lupta să mă asigur că adevărul și libertatea vor triumfa. Dumnezeu să-i ajute pe români! Dumnezeu să ne ajute!”.

- Candidata independentă Ana Birchall a transmis pe Facebook: „Cu adevărat trăim zile interesante, istorice: Curtea Constituțională tocmai a decis anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Conform Curții, tot procesul electoral se va relua în integralitate. De ce vine această decizie atât de târziu? Ce s-a întâmplat de ieri până azi? Care este motivarea CCR? Motivarea CCR este esențială pentru a lămuri aceste aspecte critice. Așa cum am tot spus, primul tur nu trebuia validat pentru că era evident că primul tur a fost viciat inclusiv prin manipulările sondajelor de opinie sau a părții cumpărate din mass media care nu au organizat dezbateri corecte cu TOȚI candidații, care au boicotat candidatura mea de exemplu refuzând dreptul românilor de a ști care sunt candidații, care le este adevăratul CV, fapte etc etc. Cred că în acest moment este important, este critic, să ne păstrăm calmul și să analizăm corect. Orice incitare la violență trebuie condamnată ferm! Părerea voastră?”.

- Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, a scris:

„Decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale este singura soluție corectă după desecretizarea documentelor din ședința CSAT care arată că rezultatul votului românilor a fost denaturat flagrant, în urma intervenției Rusiei. Alegerile prezidențiale trebuie reluate.

În același timp, anchetele autorităților trebuie să arate cine sunt vinovații pentru tentativa de a influența masiv rezultatul scrutinului prezidențial. Românii au nevoie de răspunsuri clare din partea autorităților, bazate pe dovezi solide, pentru că de această anchetă depinde în mod fundamental încrederea publicului în instituțiile statului și în procesele democratice care stau la baza funcționării țării.

Acum, sunt extrem de importante validarea mandatelor noului Parlament și realizarea unei majorități parlamentare pro-europene, care să susțină numirea rapidă a unui nou guvern, a cărui prioritate este continuarea traseului european de dezvoltare a României. PSD a semnat, alături de PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților, un acord în acest sens și consideră că în acest moment partidele trebuie să pună mai presus de interesele proprii un singur obiectiv național – stoparea forțelor extremiste.

Numirea noului guvern pro-european este un semnal important pentru mediul economic și pentru investitorii străini, ținând cont de reacțiile îngrijorătoare din ultimele două săptămâni. Totodată, numirea noului guvern este esențială pentru a putea proteja veniturile românilor și pentru a construi un buget pentru 2025 care să garanteze continuarea proiectelor de investiții pe bani europeni”.

- George Simion, președintele partidului AUR, dar și candidat la alegerile prezidențiale, a transmis pe Facebook: ”RUȘINE!!! Lovitură de stat în plină desfășurare! Nu ieșim în stradă, nu ne lăsăm provocați, acest sistem trebuie să cadă democratic!”.

