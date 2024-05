Iohannis, primit de Biden la Casa Albă. Declarații de presă: Lucrăm la programul scutirii de vize, Visa Waiver /video

Update 4: Declarații Klaus Iohannis:

„În urmă cu puțin timp am avut, la Casa Albă, o întrevedere foarte bună cu Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Joe Biden.

Vizita coincide și cu un moment aniversar pentru România, s-au împlinit 20 de ani de când România a devenit stat membru al NATO. Anul acesta sărbătorim 75 de ani de la înființarea Alianței Atlanticului de Nord.

Am discutat cu Președintele Biden despre Parteneriatul Strategic dintre țările noastre, cum îl putem face mai puternic și cum îl putem aprofunda, astfel încât să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm în acest context global extrem de complicat.

I-am mulțumit Președintelui Biden pentru contribuția substanțială a Statelor Unite la asigurarea securității României și a întregului Flanc Estic și, totodată, la recunoașterea rolului strategic al Mării Negre în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Prezența trupelor americane pe teritoriul țării noastre, într-un număr sporit, reprezintă un factor de siguranță și stabilitate, nu doar pentru România, ci pentru întreaga regiune.

Președintele Biden și-a exprimat aprecierea deosebită față de eforturile consistente pe care România le face în beneficiul spațiului aliat și, totodată, pentru sprijinul continuu pe care îl acordăm Ucrainei, inclusiv prin facilitarea tranzitului de produse agricole din Ucraina spre piețele lumii.

Subliniez că tema securității nu este doar una strict militară, ci trebuie abordată într-un sens mult mai larg, deoarece de aceasta depind siguranța cetățenilor noștri și susținerea principiilor democratice pe care sunt fondate societățile noastre.

Atât România, cât și Statele Unite împărtășesc obiectivul de a întări relațiile bilaterale și lucrăm în acest sens în domeniul energiei – fiind cunoscută cooperarea strânsă pe care o avem în domeniul nuclear -, al industriei de apărare, în domeniul economic, al IT-ului, în inovare și cercetare, și, de fapt, lista este mult mai lungă.

Desigur, am abordat și problema admiterii României în programul Visa Waiver, aspect foarte important pentru toți cetățenii români. Obiectivul nostru este să îndeplinim toate condițiile pentru includerea în acest program și suntem încrezători că acest lucru se va întâmpla în viitorul nu foarte îndepărtat.

Am discutat, evident, și despre pregătirea Summitului aniversar de la Washington din luna iulie a acestui an și despre obiectivele României acolo. Este important ca la această reuniune să reconfirmăm unitatea și coordonarea transatlantice. Pe lângă sprijinul constant și consistent pe care îl acordăm noi Ucrainei, este esențial să întărim în continuare postura de apărare și descurajare pe Flancul Estic și să avem o abordare consolidată în ceea ce privește securitatea la Marea Neagră.

Un subiect important în discuțiile noastre a fost, bineînțeles, Ucraina. România va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar și i-am transmis acest lucru și Președintelui Biden. Prioritatea noastră comună, atât a Uniunii Europene, cât și a Statelor Unite, este aceea de a nu permite Rusiei să câștige acest război în Ucraina.”

Update 3: Președintele Klaus Iohannis a postat imagini pe X:

