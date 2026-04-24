„Chupacabra s-a întors” în Ucraina, aproape de granița României. Cum arată animalul bizar surprins în curtea unei case / Video

Animalul ciudat era de dimensiunea unui câine, având picioare disproporționat de lungi și o coadă bizară. El a fost surprins în curtea unei case din regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, aflată la granița de nord a României. Bizarul animal a apărut ziua, plimbându-se prin curtea unei case, potrivit Dialog.ua.

„Chupacabra s-a întors”, au reacționat internauții

Clipul a fost postat pe rețelele sociale și a stârnit îngrijorări fiind lansate zvonuri despre „chupacabra”. „Este o vulpe mare”, a afirmat autorul imaginilor postate. Membrii canalului de Telegram „Ivano-Frankivsk 24/7” au altă părere, respectiv: „Chupacabra s-a întors”.

Unii specialiști afirmă că poate fi o vulpe, un câine sau alt prădător care a suferit modificări în urma unei boli sau a altor factori de mediu.

Video

Războiul și schimbările din ecosistem face ca animalele sălbatice să își schimbe zonele în care trăiesc și să se apropie de curțile oamenilor.

Ce este „chupacabra”

În anul 2010, cercetătorii au elucidat pentru prima dată misterul creaturii „chupacabra”. Conform biologului Barry O'Connor, aceste animale ar fi, de fapt, niște câini sălbatici ori coioți afectați de o gravă boală, respectiv formă severă de râie.

Legenda „Chupacabra” a apărut la scurt timp după primele rapoarte cu privire la atacuri asupra animalelor în Puerto Rico și Mexic. Au fost găsite oi moarte, cu urme de colți, iar de-a lungul timpului, au fost semnalate și situații în care vaci și chiar cai ar fi fost victime. Animalele erau fdescoperite moarte, adesea fără sânge în corp și cu diverse organe lipsă.