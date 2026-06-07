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DCNews Lifestyle Dorian Popa, gest controversat. A vrut să gonească un copil de lângă scenă, după un gest banal: "Să plece acum!"

Dorian Popa, gest controversat. A vrut să gonească un copil de lângă scenă, după un gest banal: "Să plece acum!"

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 07 Iun 2026
dorian popa la videle
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Dorian Popa și-a făcut pe deplin simțită prezența la un concert din orașul Videle, după ce a provocat un moment controversat.

Dorian Popa a vrut să gonească un copil din fața scenei după ce acesta ar fi râs în timp ce vedeta le arăta spectatorilor ce versete din Biblie și-a tatuat pe picioare. Influencerul s-a oprit din discurs și a ținut morțiș ca respectivul puști să nu mai apară în fața lui.

„Care este versetul meu preferat din Biblie? Eu am răspuns Matei 5:5: «Ferice de cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul». Dar, în cazul în care sunteți curioși ce alte versete îmi plac, uite, mai avem așa”, a spus Dorian Popa, în timp ce și-a ridicat blugii de pe tibie, acolo unde avea mai multe mesaje tatuate.

„Vă arăt așa: aici sunt toate versetele mele preferate, pe care mi le-am notat după ce, într-un final, m-am apucat să citesc, pentru că au trecut... Ce-i de râs, viața mea? Care râzi? Care a râs? Puștiul să plece din fața scenei, te rog. Acum, puștiul să plece din fața scenei!" a spus Dorian Popa.

"Sunt sigur că o să apară Tik-Tokuri" 

După ce probabil copilul i-a spus că a râs după o glumă făcută de cineva din apropiere, Popa a continuat: 

"Ce a zis domnul când eu vorbesc de credință, inima mea? Dacă domnul a putut să facă glume atunci când eu vorbesc despre citate din Biblie, legat de faptul că cineva nu știe să citească, e problema lui. Tu poți să rămâi cu noi aici, dar data viitoare când cineva vorbește de Doamne-Doamne, ți-aș spune că e mare păcat, iubirea mea. Domnul să trăiască în păcatul lui dacă își permite asemenea glume când eu vorbesc de credință. O să apară și TikTok-uri că idiotul de Popa vorbește de Doamne-Doamne. Tu ține-l pe Doamne-Doamne în suflet cu tine”, a spus Dorian Popa în timpul unei prelegeri susținute înaintea concertului pe care l-a avut la Zilele Orașului Videle.

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