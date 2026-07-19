LOTO: Peste 8,12 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 19 iulie 2026

LOTO. Duminică, 19 iulie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 19 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 iulie, 2026, Loteria Romana a acordat 19.455 de castiguri in valoare totala de peste 2,06 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,23 milioane de lei (peste 617.200 euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 441.800 de lei (peste 84.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 454.500 de lei (peste 86.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 607.100 de lei (peste 115.800 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 313.000 de lei (peste 59.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de joi, 16 iulie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 138.578,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Craiova.

LOTO. La tragerea Joker de joi, 16 iulie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 102.853,53 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.



Rezultatele tragerilor de duminică, 19 iulie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: