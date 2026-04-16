€ 5.0914
|
$ 4.3224
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3224
 
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Peste 12,68 milioane de euro report la extragerea Joker de joi, 16 aprilie, 2026
Data publicării: 10:26 16 Apr 2026

LOTO: Peste 12,68 milioane de euro report la extragerea Joker de joi, 16 aprilie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto6

LOTO. Joi, 16 aprilie, 2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News a publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 16 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de sîmbătă, 11 aprilie, 2026, Loteria Romana a acordat  92.097 de castiguri in valoare totala de peste 6,87 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,48 milioane de lei (peste 3,04 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,76 milioane de lei (peste 1,13 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 64,61 milioane de lei (peste 12,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 179.900 de lei (peste 35.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report  de peste 196.000 de lei (peste 38.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 531.900 de lei (peste 104.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 143.100 de lei (peste 28.100 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea principala Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri in valoare de 59.984,21 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Bucuresti, sectorul 4 si pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea suplimentara Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 359.905,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Horezu.

LOTO. La tragerea principala Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 61.156 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Tulcea.

Rezultatele tragerilor de joi, 16 aprilie, 2026

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker:  

Noroc Plus: 

Loto 5/40:

Super Noroc: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close