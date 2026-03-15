LOTO: Peste 11,4 milioane de euro report la extragerea Joker de duminică, 15 martie, 2026
Data actualizării: 18:48 15 Mar 2026 | Data publicării: 13:26 15 Mar 2026

LOTO: Peste 11,4 milioane de euro report la extragerea Joker de duminică, 15 martie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2

LOTO. Duminică, 15 martie,  2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 15 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 martie, 2026, Loteria Romana a acordat 27.087 de castiguri in valoare totala de peste 2,04 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,26 milioane de lei (peste 1,42 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,89 milioane de lei (peste 961.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 58,11 milioane de lei (peste 11,40 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 253.900 de lei (peste 49.800 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 38.000 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 68.900 de lei (peste 13.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 104.200 de lei (peste 20.400 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 111.480 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ramnicu Valcea.

Rezultatele tragerilor de duminică, 15 martie, 2026

Loto 6/49: 19, 35, 42, 7, 5, 33

Noroc: 8, 9, 8, 9, 7, 2, 3

Joker: 3, 14, 35, 39, 33, +2

Noroc Plus: 2, 4, 2, 0, 3, 4

Loto 5/40: 32, 38, 24, 37, 11, 40

Super Noroc: 9, 4, 8, 6, 8, 9

